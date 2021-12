Doppietta di Luca Ceccarelli, il Cervia vince anche col Bagnacavallo

Secondo successo di fila per il Cervia dopo il 7-0 di Meldola, che si sbarazza anche del Bagnacavallo e ottiene altri tre punti importanti per la classifica. Una gara giocata con autorevolezza da parte dei ragazzi di Buonocore che nella ripresa hanno dato la spallata decisiva. Da segnalare un eterno Ceccarelli, autore di una doppietta.

La gara si sblocca al 20′ quando il classe '83 ex Cesena in mischia trova la rete. Al 39′ il Bagnacavallo però trova il pareggio con Ndaye che in contropiede realizza. Al 55′ il Cervia rimette il naso avanti, ci pensa Lago a piazzare in rete la conclusione di Mancini. I gialloblù hanno l’occasione di chiuderla al al 60′, ma Mancini calcia alto il rigore che si era procurato. I gialloblù rischiano poco e mettono in ghiaccio il successo al minuto 88′ quando ancora Ceccarelli si dimostra un killer nelle mischie.

Tabellino

CERVIA: Calderoni, Ceccarelli, Merloni, Cialotti, Krastev, Vitali, Brunetti, Mancini, Novelli, Alberani, Brando A disp: Braggion, Corzani, Lago, Primitivi, Di Gilio, Calandra, Muccioli, Meoni, Godoli All Buonocore

BAGNACAVALLO: Marendon, Domi, Signani, Rubbi, Mazzotti, Bucci, Ndaye, Fenati, Ricci, Capirossi, Tundeo A disp: Tampieri, Fabbri, Mirando, Rondinelli, Mazzanti, Calderoni, Stanghellini All Olaimi

Marcatori: 20′ 88′ Ceccarelli, 39′ Ndaye, 55′ Lago

Ammoniti: Cialotti, Lago, Bucci, Tundeo