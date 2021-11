Calci piazzati fatali, Cervia ko a Fosso Ghiaia

Un gol per tempo, entrambi sugli sviluppi di un calcio piazzato, condannano il Cervia al ko. Il Fosso Ghiaia vince infatti 2-0 tra le mura amiche. All’8′ ci prova Lago, ma Menghi para. Il Cervia sviluppa gioco e al 31′ Cialotti tira, il portiere respinge, Ndoka recupera il pallone crossa, ma Mancini non punge. Quando meno i gialloblù se lo aspettavano, il Fosso Ghiaia passa con Fagnocchi che sfrutta al meglio un calcio d’angolo. Alla ripresa delle ostilità Lago tenta una sortita. I gialloblù tentano dele sortite, ma al 57′ rimangono in 10 per il doppio giallo a Cialotti. I locali ne approfittano e al 65′ chiudono i conti con il gol di Franceschini (di testa da una punizione). Domenica prossima al Todoli il Cervia potrà riscattarsi col Solarolo.

Tabellino

FOSSO GHIAIA-CERVIA 2-0

FOSSO GHIAIA: Menghi, Spighi, Cavallari L, Franceschini L, Franceschini D, Morini, Benini, Dell’Anno, Bottini, Trovato, Fagnocchi A disp: Berardi, Sassi, Taroni, Cavallari S, Babbi, Feltre, Fabbri, Ercolani, Casadei All Assirelli

CERVIA: Braggion, Ceccarelli, Ndoka, Merloni, Krastev, Muccioli, Brunetti, Lago, Primitivi, Cialotti, Mancini A disp: Di Marco, Godoli, Buzi, Meoni, Di Gilio, Calandra, Novelli, Brando, Corzani All Buonocore

Marcatori: 41′ Fagnocchi, 65′ Franceschini

Ammoniti: Dell’Anno, Bottini, Trovato, Babbi, Ceccarelli, Merloni, Muccioli, Lago, Mancini

Espulso: Cialotti