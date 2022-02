Promozione, il Cervia ne fa 10 al malcapitato Castrocaro

Apre il suo 2022 con una scorpacciata di gol il Cervia. Al Todoli i ragazzi di Buonocore giocano alla grande e battono il Castrocaro 10-1. Anche se in campo contro il fanalino di coda, i gialloblù hanno gicato alla grande, dimostrando di essere in forma sia dal punto di vista fisico che mentale.

La partita

Inizia come meglio non potrebbe il Cervia che, dopo essersi visto annullare un gol al 1', in sei minuti va in rete due volte. Ad aprire le danze è Cialotti direttamente su punizione. Poco dopo è Mancini a seguire il compagno e servire il bis con un preciso rasoterra. Cervia on fire e al 13′ arriva la terza rete. A siglare il gol è l’ariete Brunetti. Finale di tempo con altre due marcature. Al 44′ Mancini si invola e batte Valli, un minuto dopo Mercuriali sorprende Braggion con una conclusione dalla distanza.

Continua a premere la compagine cervese, che appena partita la ripresa buca ancora la difesa avversaria. Ottima azione di Alberani, al 59′ arriva la tripletta di uno scatenato Mancini. Il banchetto prosegue ed a tavola si siedono Di Gilio e Krastev, intermezzati dalla doppietta di Brunetti. Nel finale doppio squillo anche per Alberani.

Tabellino

CERVIA: Braggion, Ceccarelli, Merloni, Cialotti, Krastev, Vitali, Brunetti, Mancini, Novelli, Alberani, Primitivi A disp: Calderoni, Corzani, Candoli, Lago, Di Gilio, Brando, Alvisi, Meoni, Godoli All Buonocore

CASTROCARO: Valli, Chiadini, Monti, Rodi, Dene, Thiane, Fraccchiolla, Mercuriali, Savkin, Sbaragli, Bertozzi A disp: Zuccherelli, Fumagalli, Ventura, Camagni, Gardella, Ndiaye, Messkine, Nicolosi All Nicolosi

Marcatori: 4′ Cialotti 6′ 44′ 59′ Mancini 13′ 73′ Brunetti, 45′ Mercuriali, 51′ 84′ Alberani, 71′ Di Gilio, 76′ Krastev

Ammoniti: Chiadini, Dene