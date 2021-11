Sconfitta col Reno fatale, il Cervia esonera Bonacci

Dopo la sconfitta di misura sul campo del Reno, il Cervia esonera mister Antongiulio Bonacci: troppo pochi 10 punti in nove gare di campionato. "La società - si legge su una nota pubblicata sul sito ufficiale del club - ringrazia mister Bonacci per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale. A lui va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".