Calcio, il Cervia espugna Castrocaro e si prende i primi punti in campionato

Si sblocca finalmente il Cervia dopo le prime due sconfitte, e lo fa vincendo 2-1 in rimonta nella tana del Castrocaro. Prova di forza e di coesione dei ragazzi di Bonacci, capaci di recuperare lo svantaggio del primo tempo.

Al 7′ ci prova Marini, ma Vincenzi salva. Il Cervia è in un buon momento ed al 20′ colpisce la traversa con Lago. Quest’ultimo si mette al servizio della squadra e al 26′ crossa per Brunetti che calcia di poco sopra la traversa. In una delle poche sortite offensive però il Castrocaro passa: punizione in area, sbuca Camagni ed insacca.

Al 55′ il Cervia impatta con Lago, ma l’arbitro annulla. 120” dopo altra occasione con Mancini che si procura ma sbaglia un rigore. Il Castrocaro è in confusione e commette ancora fallo in area (su Ndoka), questa volta Lago non sbaglia. I gialloblù ci credono ed al 68′ prenodno il comando con Krastev, perfetto di testa sul corner di Ndoka.

Tabellino

CASTROCARO-CERVIA 1-2

CASTROCARO: Vincenzi, Valli, Monti, Dieng, Chiadini, Dene, Mazzanti, Fabbri, Camagni, Sbaragli, Rodi A disp: Valli, Casamenti, Gardella, Meskine Z, Meskine M, Fiorini, Castellucci, Olivetti All Mazzanti

CERVIA: Braggion, Muccioli, Brando, Merloni, Krastev, Ceccarelli, Primitivi, Calandra, Brunetti, Lago, Mancini A disp: Di Marco, Ilboudo, Fusaroli, Novelli, Meoni, Alvisi, Ndoka, Di Gilio, Corzani All Bonacci

Marcatori: 43′ Camagni, 59′ Lago (rig), 68′ Krastev

Ammoniti: Mazzanti, Meskine, Lago