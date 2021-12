Il Cervia risorge e ne fa 7 a Fratta Terme

Squadra in casa

Squadra in casa Fratta Terme

Il Cervia si presentava a Fratta con l’imperativo categorico di vincere e la truppa di Buonocore non ha tradito le attese, facendone 7 senza subirne. 90′ di intensità, concentrazione ed avversario annichilito. I gialloblù si rendono subito pericolosi e trovano il vantaggio al 16′ con Brunetti di testa sull’ottimo cross di Brando. Gli ospiti premono ancora e nel finale raddoppiano con il neo arrivato Alberani che con una conclusione di potenza infila la palla sotto l’incrocio.

In avvio di ripresa la giornata di Brunetti diventa ancor più magica con la realizzazione della doppietta personale. Gli ospiti viaggiano in carrozza forti del triplo vantaggio e vanno ancora a segno con Cialotti al 72′. Il finale è tutto gialloblù con le reti di Mancini in contropiede, Di Gilio dal dischetto (rigore procurato da lui stesso) ed ancora Cialotti.

Tabellino

FRATTA: Zollo, Bussi, Brasini, Lombardini, Dosio, Calandrini, Branchetti, Mazzoni, Andreoli, Farabegoli, Gallo A disp: Ronchi, Bandini, Pertutti, Ricci, Favali, Collini, De Pascalis, Giacomuzzi, Boccali All Biserni

CERVIA: Calderoni, Ceccarelli, Merloni, Cialotti, Krastev, Vitali, Brunetti, Meoni, Novelli, Alberani, Brando A disp: Braggion, Mancini, Lago, Primitivi, Di Gilio, Calandra, Muccioli, Acquafredda, Godoli All Buonocore

Marcatori: 16′ 50′ Brunetti, 44′ Alberani, 72′ 89 Cialotti, 79′ Mancini, 84′ Di Gilio (rig)

Ammoniti: Brasini, Alberani