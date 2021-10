Promozione, Cervia che espugna Meldola in rimonta: decisivo il gol di capitan Ceccarelli

Secondo successo consecutivo del Cervia che vince a Meldola una gara importante in chiave salvezza. Ndoka e compagni si impongono 2-1 al termine di una contesa giocata con grinta e carattere. Il Cervia prende gol a freddo. Tiro di Cangialosi deviato da Ceccarelli che finisce alle spalle di Braggion. I gialloblù non si perdono d’animo e al 20′ riacciuffano gli avversari. Palla di Ndoka per Brunetti che fredda Canali. I ragazzi di Bonacci entrano in campo vogliosi di prendersi il successo. Al 67′ ci pensa il capitano Luca Ceccarelli con un tiro da posizione defilata a trovare il gol per i gialloblù. Il Cervia cerca di chiuderla, ma soprattutto non rischia troppo e si prende un successo importante.

Tabellino

Meldola-Cervia 1-2

Meldola: Canali, Ravaioli, Ghetti, Gentili, Cangialosi, Sassi, Ancarani, Giunchi, Rossi, Gradassi, Balducci A disp: Herghelegiu, Battistini, Gningue, Biserni, Catani, Laghi, Giardini, Valmigli, Peron All Ghetti

Cervia: Braggion, Acquafredda, Ndoka, Krastev, Ceccarelli, Meoni, Primitivi, Brunetti, Lago, Mancini A disp: Calderoni, Ilboudo, Alvisi, Novelli, Di Gilio, Calandra, Fusaroli, Corzani, Bondi All Bonacci

Marcatori: 2′ Cangialosi, 20′ Brunetti, 67′ Ceccarelli

Ammoniti: Ancarani, Barducci, Merloni