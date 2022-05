Promozione, vittoria di misura del Cervia col Fosso Ghiaia

Squadra in casa

Vince di misura il Cervia in casa con il Fosso Ghiaia. Al quarto d’ora Lago approfitta di un errore difensivo, ma viene fermato dal portiere. Poco dopo Cialotti sbaglia la mira e calcia fuori. Nella ripresa alzano l’intensità i cervesi che colpiscono un palo con Mancini (51′). Prova, riprova, al 78′ Alberani tira fuori tutto il suo killer instinct e fredda l’incolpevole Menghi. I gialloblù rimangono in sesta posizione con 37 punti e nel prossimo turno affronteranno in trasferta il Solarolo.

Tabellino

CERVIA - FOSSO GHIAIA 1-0 (primo tempo 0-0)

CERVIA: Braggion, Krastev, Merloni, Cialotti, Mancini, Lago, Candoli, Meoni, Muccioli, Alberani, Brando A disp: Tabolacci, Vitali, Bondi, Brunetti, Di Gilio, Alvisi, Zattini, Novelli, Calandra All Buonocore

FOSSO GHIAIA: Menghi, Spighi, Cavallari, Franceschini, Franceschini, Taroni, Benini, Bottini, Nicoletti, Dell’Anno, Fagnocchi A disp: Berardi, Casadei, Feltre, Renzi, Troncossi, Babbi, Ercolani, Caon, Trovato All Assirelli

Marcatori: 78′ Alberani

Ammoniti: Merloni, Meoni, Muccioli, Alberani, Spighi