Promozione, goleada del Cervia in occasione dell'ultima partita di Luca Ceccarelli

Chiude il campionato con una grande festa del gol il Cervia. Netta vittoria con la Fratta per 6-1 ed al termine una bella grigliata per celebrare un’ottima stagione con 43 punti conquistati e un girone di ritorno da favola. E’ una giornata di celebrazione anche per capitan Ceccarelli che dopo una lunga carriera decide di appendere le scarpette al chiodo. E lo fa nel migliore dei modi, siglando al 14′ su rigore il vantaggio. I padroni di casa giocano con fiducia ed al 34′ Mancini crossa per Di Gilio che non sbaglia.

Al 53′ assist al bacio di Ceccarelli per Mancini che cala il tris. Andreoli accorcia al 59′, ma Mancini è in forma e segna ancora. Al 75′ applausi a scena aperta e le squadre si fermano per abbracciare Ceccarelli che abbandona il campo. Finale con i fuochi d’artificio grazie ai gol di Bondi e Brunetti.

Tabellino

CERVIA: Braggion, Ceccarelli, Merolini, Di Gilio, Vitali, Lago, Candoli, Meoni, Muccioli, Calandra, Brunetti A disp: Tabolacci, Bondi, Mancini, Brando, Cialotti, Alvisi, Zattini, Novelli, Montalti All Buonocore

FRATTA: Zollo, Ricci, Bendoni, Farabegoli, Calandrini, Dosio, Garoia, Boccali, Collini, Gallo, De Pascalis A disp: Ronchi, Brasini, Giacomuzzi, Mazzoni, Bussi, Sana, Bandini, Andreoli, Favali All Biserni

Marcatori: 14′ Ceccarelli (rig), 34′ Di Gilio, 53′ 62′ Mancini, 59′ Andreoli, 91′ Bondi, 93′ Brunetti