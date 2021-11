La doppietta di Mancini nel finale regala un punto al Cervia contro il Mesola

Una partita che pareva scappata via, ma una doppietta di un Mancini in stato di grazia permette al Cervia di impattare 2-2 e fermare il Mesola secondo in classifica. Al 13′ il Cervia colpisce il palo con Calandra, ma l’arbitro ferma tutto per un fuorigioco. Attorno al 22′ segnano gli ospiti, ma il guardialinee ferma tutto per un offside. Poco dopo però gli estensi passano: discesa di Mironstev, Nordio raccoglie e pareggia. Prova a reagire il Cervia ancora con Calandra, il suo colpo di testa finisce però fuori. Il Cervia si scuote nella ripresa e prova a spingere maggiormente. Dopo vari tentativi Boscolo però raddoppia. Pare finita, ma Mancini ci sta e accorcia al minuto 86. I gialloblù caricano e all’88’ Mancini risolve ancora una mischia e regala ai suoi un punto importante.

Tabellino

CERVIA-MESOLA 2-2

CERVIA: Calderoni, Ceccarelli, Calandra, Merloni, Krastev, Lago, Primitivi, Meoni, Muccioli, Ndoka, Mancini A disp: Braggion, Acquafredda, Brando, Novelli, Brunetti, Di Gilio, Cialotti, Buzi, Bondi All Buonocore

MESOLA: Calderoni, Lucci, Falvo, Manari, Pittaluga, Perini, Casette, Cantelli, Mironstev, Pregnolato, Nordio A disp: Perrone, Zanella, Scabin, Monti, Merighi, Crepaldi, Corradin, Boscolo, Ferrara All Frasson

Marcatori: 27′ Nordio, 79′ Boscolo, 86′ 88′ Mancini

Ammoniti: Cialotti, Calderoni, Pittaluga, Casette