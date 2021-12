Il Cervia a Comacchio ferma la capolista sullo 0-0

Un ottimo punto quello conquistato dal Cervia sul campo della capolista Comacchiese. Contro un’autentica corazzata (che aveva sempre vinto in casa) i gialloblù hanno giocato sempre alla pari e sono riusciti a fermare gli attaccanti avversari. Un pareggio che dà continuità alle ultime buone prestazioni offerte.

Nella prima frazione il Cervia tiene testa ad una capolista che produce molto e si rende pericolosa. Bravi però gli ospiti con Lago che si trova davanti a Cottignoli che mette in angolo (10′) e poi al 25′ quando un'incomprensione tra il portiere avversario ed il difensore per poco non si fanno autogol. Sul conseguente corner l’estremo difensore blocca a terra la conclusione di Brando. Il secondo tempo vede lo stesso copione del primo con i padroni casa che ci provano, ma si trovano di fronte un Cervia che gioca a testa alta, rischia poco e si fa vedere dalle parti di Cottignoli. La gara non si sblocca e al triplice fischio è 0-0.

Tabellino

COMACCHIESE: Cottignoli, Minieri, Sorrentino, Perinelli, Alberi, Folegatti, De Angelis, Neffati, Luciani, Mantovani, Albonetti A disp: Foltli, Artioli, Cavalieri, Farinelli, Rizzo, Di Maso, Petricelli, Trombini, Fantini All Cavallari

CERVIA: Calderoni, Ceccarelli, Merloni, Cialotti, Muccioli, Vitali, Godoli, Meoni, Lago, Alberani, Brando A disp: Braggion, Krastev, Brunetti, Primitivi, Di Gilio, Calandra, Mancini, Novelli, Alvisi All Buonocore

Ammoniti: Merloni, Mancini

Espulso: Muccioli