Promozione, contro il Reno arriva la prima sconfitta del Cervia nell'anno nuovo

Primo ko del 2022 per il Cervia che cede in casa al Reno terzo in classifica (0-2). Una partita decisa dagli episodi e dalla freddezza di Montemaggi, autore di una doppietta. Al 6′ Tarlazzi praticamente a porta vuota sbaglia. Risponde il Cervia con Candoli che sfiora l’incrocio (17′). Al 35′ gli ospiti passano con Montemaggi che sfrutta una parata strepitosa di Calderoni non trattenuta ed infila la palla in fondo al sacco. Nella ripresa sale di colpi la squadre di Buonocore, ma né Brunetti né Lago riescono a fare male. I gialloblù si allargano e nel recupero Montemaggi, sfruttando gli spazi, chiude i giochi.

Tabellino

Cervia Reno 0-2

CERVIA: Calderoni, Ceccarelli, Merloni, Cialotti, Mancini, Lago, Candoli, Vitali, Muccioli, Alberani, Primitivi A disp: Braggion, Krastev, Bondi, Brunetti, Di Gilio, Brando, Zattini, Montalti, Zattini, Meoni All Buonocore

RENO: Casadei, Ricci Maccarini, Giorgini, Tarlazzi, Mingozzi, Bolgonesi, Montemaggi, Francisconi, Scoglio, Fabbi, Rechichi A disp: Bonazza, Zennari, Acunzo, Rossi, Selva, Frati, Manra, Dall’Agata, Innocenti All Ragazzini

Marcatori: 35′ 91′ Montemaggi

Ammoniti: Cialotti, Rechichi