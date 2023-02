Promozione, Cervia sconfitto di misura a Rimini dallo Stella

Sconfitta esterna per il Cervia, che cede in trasferta 1-0 alla Stella Rimini, ora davanti di un punto in classifica. Primo tempo complicato per la truppa di Ceccarelli che spinge con insistenza, ma trova la compagine locale a resistere e contrattaccare. A segnare sono i riminesi con Augusto Garcia Rufer che trova lo spunto giusto e punisce Di Marco con un colpo di testa al minuto 35, permettendo ai riminesi di giungere in vantaggio all’intervallo. Ripresa ancora difficile per i gialloblù, che tentano di riequilibrare la partita senza tuttavia riuscirci perché la Stella si rivela avversario solido.

Tabellino

Stella Cervia 1-0

Stella: Gentili, Guidomei, Bonucci, Bellicchi, Garcia Rufer Az, Gattei Colonna, Medi, Cicchetti, Garcia Rufer Au, Marconi, Aprea. A disp: Bascucci, Pivi, Sammaritani, Bedetti, Palladino, Fabbri, Eusebi, Raschi, Belloni All Boldrini

Cervia: Di Marco, Krastev, Merloni, Brando, Meoni, Stefano, Asturi, Ferrani, Sow, Mancini, Zattini A disp: Tabolacci, Calandra, Acquafredda, Muccioli, Valasutean, Fusaroli, Di Gilio, Ambrosini, Menghi All Ceccarelli

Marcatori: 35′ Garcia Rufer Au