Coppa Italia dilettanti, Cervia travolto 4-0 dalla Sampierana

Il Cervia esce al secondo turno del Memorial Minetti. Nella trasferta con la Sampierana mister Bonacci decide di dare spazio alla linea verde e a chi ha giocato meno. I ragazzi offrono una buona prova con trame di gioco interessanti, ma sbattono contro una Sampierana precisa in area di rigore che capitalizza nel primo tempo e si impone 4-0. Dopo le sconfitte nelle prime due gare di campionato, i gialloblù salutano la Coppa.

Spazio al turnover per i gialloblù con tanti over 2000 in campo. Al 10′ si sblocca la contesa con Quercioli di testa che batte di Marco. Nel finale di tempo la Sampierana scappa. Indecisione in difesa e Battistini ne approfitta (40′). Dopo 5′ arriva il tris firmato da Pippi che con un diagonale fulmina la retroguardia cervese. Nella ripresa Bonacci cambia qualcosa, ma la formazione di casa mantiene il controllo delle operazioni e va ancora a segno con Diversi. Domenica la trasferta di campionato a Castrocaro.

SAMPIERANA: Zammarchi, Fabbri, Iavarone, Bravaccini, Simoncini, Quaranta, Quercioli, Farfaneti, Lanzi, Pippi, Battistini A disp: Bardi, Braccini, Corbara, Berni, Canali, Petrini, Giovagnoli, Diversi, Fabbri. All Madonia.

CERVIA: Di Marco, Buzi, Fusaroli, Alvisi, Ilboudo, Muccioli, Merloni, Meoni, Brunetti, Di Gilio, Ndoka A disp: Platia, Acquafredda, Krastev, Brando, Primitivi, Novelli, Corzani, Mancini, Ceccarelli. All Bonacci.

Marcatori: 18′ Quercioli, 40 ‘Battistini, 45’Pippi, 65’ Diversi