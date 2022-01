L'azienda di segnaletica stradale diventa main partner del Ravenna

Alla vigilia del ritorno in campo per quella che rappresenta la prima partita del 2022, il Ravenna FC ufficializza il nuovo main sponsor che accompagnerà i giallorossi per il resto della stagione. Sulle divise, infatti, campeggerà il marchio di CIMS, azienda fondata nel 1979 e che da allora opera su tutto il territorio nazionale nell’ambito di lavori di segnaletica stradale orizzontale, verticale, barriere di sicurezza, idro cancellatura e idro sgomatura aeroportuale. Alla presentazione delle divise era presente l’amministratore unico di CIMS, Gabriele Pezzi, che ha così motivato la scelta di sposare il progetto giallorosso: “Sono nato a Ravenna, abito a Ravenna ed anche se l’azienda è a Castel Guelfo sono sempre stato un appassionato di calcio ed un grande tifoso giallorosso. Credo che in questo momento di crisi ogni imprenditore, a seconda delle proprie possibilità, possa e debba sostenere lo sport ravennate ed ogni sua manifestazione. Io credo in questo principio e sono profondamente contento di potere dare il mio contributo al Ravenna FC. Al di la della pluriennale amicizia che mi lega all’attuale dirigenza, ho trovato nell’oculata gestione della società un elemento che mi ha convinto ad essere partecipe da almeno 5 anni a questa avventura sportiva. Per CIMS essere Main sponsor del Ravenna FC è un motivo di forte orgoglio, spero che altri imprenditori si appassionino a questa realtà e sposino un progetto che è un valore di tutta la città di Ravenna.”

Chi è CIMS S.r.l.

Ha sede a Castel Guelfo di Bologna in via del Mangano, 11. L’azienda esegue lavori di segnaletica stradale orizzontale, verticale, barriere di sicurezza, idro cancellatura e idrosgomatura aeroportuale. Partecipa a gare pubbliche indette dagli enti proprietari delle strade (Autostrade, ANAS, Provincie, Comuni, Aeroporti), i quali sono i principali clienti. Inoltre CIMS lavora per le maggiori imprese di costruzioni italiane, curando le sue categorie specifiche ed opera su tutto il territorio nazionale sin dal 1979, anno della sua fondazione. CIMS possiede certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SOA per OS10 categoria IV e OS12-A categoria III. È associata a Confindustria, Federazione ANIMA, ASSO segnaletica e fa parte di Rete Costruttori Bologna. Proprietario ed amministratore unico è Pezzi Gabriele.