Calcio femminile, Ravenna sconfitto di misura dal Cittadella

Nonostante una buona prestazione e una partita equilibrata il Ravenna Women perde in casa del Cittadella. Le leonesse incontrano un avversario deciso a dire la sua alla disperata rincorsa di Lazio e Napoli e che dunque non può perdere terreno. Il Cittadella nel fraseggio si dimostra capace di controllare la partita sprecando tuttavia diverse occasioni davanti alla porta. Il Ravenna dimostra grande determinazione venendo punito tuttavia alla prima disattenzione del 14' del primo tempo, su calcio d'angolo delle ospiti, con il goal di Ferin. Le leonesse non demordono e provano diverse ripartenze. Il Ravenna prova a rimettere in piedi la partita. L'occasione arriva con Domi dall’area piccola che tuttavia non riesce a riequilibrare le sorti del match.

Il secondo tempo vede alcuni cambi tattici del Ravenna tra cui Ventura che entra per Gianesin, protagonista di un’occasione purtroppo non concretizzata. Le azioni pericolose sono numerose da entrambe le parti, ma la partita resta fissata sull'1 a 0. Il Ravenna purtroppo in un periodo non felice dimostra comunque di aver ritrovato coraggio e compattezza nel gioco utile per le ultime gare di campionato. Prossima partita in casa con il Chievo Women.

Tabellino

Cittadella Women - Ravenna Women: 1-0

Centro sportivo Tombolo

Via Santandrea, 1 - Tombolo (PD)

Reti: 14’ pt Ferin (CI)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Candeloro (38’ st Barbaresi), Domi (15’ st Carrer), Burbassi, Mariani Elisa, Gianesin (27’ st Ventura), Mascia, Mariani Elena, Giovagnoli, Raggi, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Tonelli, Scarpelli, Ruotolo, Carli

All. Massimo Ricci

SSDARL CITTADELLA WOMEN

Toniolo, Peruzzo, Masu, Dahlberg (11’ st La Rocca), Ferin (47’ st Zannini), Pizzolato (38’ st Saggion), Asta (47’ st Pavana), Begal (11’ st Kongouli), Nichele, Ambrosi, Benedetti

A disposizione: Pavana, Nucera, Nurzia, Orsini, Martinuzzi?

All. Salvatore Colantuono

Ammoniti/e: Asta (CI), Candeloro (RA)