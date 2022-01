Eccellenza, Sanpaimola beffato al 90' dal Classe: solo un punto per i giallorossoblù

Occasione sprecata per il Sanpaimola che, in vantaggio al 70’ grazie alla rete di Jacopo Pagani, si fa raggiungere all’ultimo respiro dai padroni di casa del Classe. Finisce 1-1 dopo 90’ di pura battaglia, con i classesi che si giocano la carta dell’agonismo, cercando di sfruttare la velocità nelle ripartenze. Il Sanpaimola resiste e tiene testa agli avversari dal punto di vista del carattere e della fisicità. Purtroppo la squadra di mister Tinti deve registrare l’infortunio di Matteo Landini, uno dei leader della difesa (già priva dello squalificato Mengolini), che deve lasciare il campo al 24’ del primo tempo, dopo uno scontro testa contro testa. E’ sostituito da Mazzacan.

La partita

Nella prima frazione il Sanpaimola stenta a prendere il controllo delle operazioni e Baldani è costretto a compiere un paio di prodezze per difendere lo 0-0. Ma Bonavita e compagni escono alla distanza: dopo l’intervallo, i giallorossoblu cominciano a spingere con più continuità, creando diverse occasioni da gol. Al 22’ ci prova Federico Bonavita con un gran tiro dalla distanza, ma il Giannuzzo, il portiere granata, devia in angolo. Lo stesso Giannuzzo intercetta, nell’azione successiva, la conclusione di Pagani che colpisce da centro area. Il gol (meritato) è nell’aria ed è lo stesso Jacopo Pagani, al 25’, a sbloccare il match: Simone Alessandrini si invola sulla sinistra facendosi notare con una straordinaria azione personale, con cui manda a vuoto l’avversario diretto prima di appoggiare in centro all’area. Pagani è il più lesto a piombare sull’assist del compagno e, con un diagonale secco, insaccando l’1-0.

Negli ultimi 20’ di gara, il Sanpaimola appare in pieno possesso della partita e, di conseguenza, della vittoria, ma proprio all’ultimo minuto di gioco, scivola: un paio di ingenuità a centrocampo favoriscono Nicolò Fogli che intercetta e beffa Baldani con un tiro molto potente sotto la traversa. Un vero peccato per gli ospiti giunti ad un passo dall’intera posta in palio, ma resta, comunque, la soddisfazione per il punto in classifica guadagnato nel primo match del 2022.

Tabellino

CLASSE-SANPAIMOLA 1-1 (p.t. 0-0)

Classe: Giannuzzo, Bottini, Ferri (75’ Licka), Savelli, Bevitori, Caidi, Togni (85’ Frisari), Pasi (72’ Polidori), Innocenti, Fogli, Santucci (86’ Santarelli). A disp: Mengarelli, Ricciardi, D.Ragazzini, Balaj. All: Matteucci

Sanpaimola: Baldani, Mazza, M.Alessandrini (75’ Strazzari), Suzzi, Landini (24’ Mazzacan), F.Ragazzini, Cerasuolo, Prati, Bonavita, Pagani, S.Alessandrini (85’ Diaby). A disp: Santopolo, Sangiorgi, Regoli, Graci, Galassi, Gardini. All: Tinti

Arbitro: Arienti

Reti: 70’ Pagani (S), 90’ Fogli (C)