Eccellenza, a Classe arriva la prima vittoria in campionato del fanalino di coda Del Duca

La prima vittoria per la Del Duca è arrivata. I biancazzurri la cercavano con particolare determinazione da alcune giornate e a Classe hanno raggiunto questo traguardo. Con il cuore, ma anche con una buona prestazione, tanto è vero che forse avrebbero meritato anche qualcosina il più dell’1-0 firmato da Cristian Borgini. Una gioia immensa per i ragazzi di Enrico Pozzi che non hanno mai piegato la testa e per tutto l’ambiente biancazzurro che non ha mai smesso di credere in questa squadra. La strada è lunghissima, ma ora è finalmente possibile guardare al futuro con un pizzico di fiducia in più.

“Una vittoria strameritata – commenta il tecnico - anche perché potevamo tranquillamente vincere con tre gol di scarto per quello che abbiamo mostrato in campo. I segnali positivi si erano già visti nelle gare precedenti, mancava solo il risultato che è finalmente arrivato. I miei complimenti vanno ai ragazzi che hanno interpretato la partita con cattiveria, grinta e determinazione e soprattutto perché non hanno mai mollato. Non è facile andare avanti da agosto senza aver mai vinto alcuna gara, ma loro hanno continuato ad allenarsi durante la settimana con lo stesso impegno, la stessa continuità e applicazione. Complimenti davvero ai ragazzi, sono tutti fantastici, sia quelli che sono rimasti che quelli che sono arrivati nelle ultime settimane. Un grande gruppo! Ora abbiamo la sosta natalizia che ci permetterà di lavorare con maggiore tranquillità ed entusiasmo per ripartire l’8 gennaio con la stessa grinta. A questo punto bisogna andare forte per recuperare e continuare a credere nella salvezza”.