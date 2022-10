Eccellenza, il Sanpaimola espugna Classe e vola al secondo posto

Successo d’alta classifica per il Sanpaimola che vola al 2° posto solitario alle spalle dell’imbattuto San Marino. La sconfitta interna del Russi permette a Landini e compagni di mettere la freccia, superando proprio gli arancioneri e raggiungendo un meritato e splendente secondo posto in graduatoria. La squadra di mister Andrea Orecchia incassa l’ennesima vittoria di questo inizio stagione, la quarta, andando ad espugnare l’ostico campo del Classe. Classe che cade per la terza volta consecutiva (3/3 in stagione) in casa, mentre il Sanpaimola conquista il secondo successo esterno dopo il 2-0 di Diegaro all’esordio.

La partita

Mister Orecchia deve fare a meno di Matteo Derjai, a segno a ripetizione nelle precedenti partite e squalificato per una giornata dopo l’espulsione del weekend precedente contro la Comacchiese. In campo è battaglia vera per la prima mezzora, dove le due squadre non trovano la via del gol nonostante la forte pressione da ambo i lati del campo. Il Classe va in vantaggio al 32’ con un rigore trasformato con un tiro forte e centrale dal fantasista Fogli per fallo di Fiengo in area e pochi istanti dopo Merciari tenta il raddoppio, ma gli ospiti salvano sulla linea. A pochi secondi dall’intervallo, ultimo assalto vincente del Sanpaimola che trova il pareggio, su mischia dopo calcio d’angolo, con bomber Federico Bonavita, in evidente stato di grazia in questo avvio di campionato.

Nel secondo tempo il piglio della squadra ospite è decisamente più deciso e volenteroso ed è agevolata dall’espulsione del difensore Ferrari al 60’, per un ingenuo fallo a metà campo (secondo giallo): in quel momento, anzichè accelerare, il Sanpaimola lascia il comando delle operazioni al Classe che, nonostante l’uomo in meno, tenta a mantenere alto il ritmo pungendo in più occasioni la retroguardia avversaria. Tavolieri trova il gol, ma l’arbitra Curia annulla per un fallo in apertura d’azione. Nel frattempo mister Orecchia tenta la carta delle sostituzioni per ridare vigore alla manovra, pescando ottime cose da Carbone e dal fresco arrivato Younes El Bouhali. Proprio una sua accelerazione a 5’ dalla fine è determinante: entrato in area, riesce a saltare nettamente il difensore che, in ritardo, allunga la gamba provocando un rigore netto. Dal dischetto Bonavita calcia angolando perfettamente, con la palla che bacia il palo e si insacca, nonostante l’intuizione del portiere Baldassarri. E’ la rete numero 5 del bomber giallorossoblu. E’ il 2-1 per il Sanpaimola che resiste bene all’assalto finale dei padroni di casa e conquista il successo.

Tabellino

CLASSE-SANPAIMOLA 1-2 (p.t. 1-0)

Reti: 35’ rig. Fogli (C), 45’ Bonavita (S), 84’ rig. Bonavita (S).

Classe: Baldassarri, Ferrari, G.Bottini, Gordini, Salcuni, Ercolani (69’ Mingione), Paladino (58’ Pirazzoli), Merciari, Frisari (67’ Tavolieri), Fogli, Santucci. A disp: Carotenuto, Polidori, Castagnoli, Casadei, Otoe, T.Bottini. All: D.Succi

Sanpaimola: Baldani, Fiengo, Cerasuolo, M.Alessandrini (88’ Mazza), F.Succi, Landini, Scala (76’ Y.El Bouhali), Turrini (78’ A.El Bouhali), Bonavita, Breuil (61’ Carbone), S.Alessandrini. A disp: Farina, Viola, Ozuni, Fusari, Fisconi. All: Orecchia

Arbitra: sig.ra Curia

Espulso Ferrari (C) per doppia ammonizione