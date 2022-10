Eccellenza, Sanpaimola a Classe per difendere il podio senza Colino e Derjai

C’è da difendere il 3° posto assoluto per il Sanpaimola nella trasferta di Classe. I ravennati inseguono a 2 sole lunghezze ed hanno nel mirino proprio il sorpasso dei giallorossoblu e della coppia Progresso-Savignanese che siede un gradino sotto a Landini e compagni. La classifica è particolarmente corta e compatta con ben 9 squadre in soli 7 punti dalla capolista San Marino (imbattuto a 15 punti ed 1 solo gol incassato) al Cava Ronco (8).

Particolarmente inusuale il cammino del Classe nelle prime 5 giornate di campionato, in cui ha vinto nelle 3 trasferte sempre con 2 reti di scarto (2-0 al Del Duca Grama, 2-0 al Coriano e 3-1 al Cattolica la scorsa settimana), perdendo, però, sempre sul campo amico 0-3 contro il Progresso e 2-4 contro il Cava Ronco. Sono 3 i marcatori ravennati a segno 2 volte a testa: Nicolò Fogli, Filippo Frisari e Giacomo Santucci. Dall’altra parte, il Sanpaimola dovrà fare a meno di uno dei bomber di stagione (4 reti), Matteo Derjai, espulso domenica scorsa contro la Comacchiese per doppia ammonizione. Fuori per un turno anche il nuovo acquisto Giuseppe Colino, espulso dopo 2’ dal suo ingresso in campo al 93’. Per i giallorossoblu, partenza fortissima in campionato, con ben 5 risultati utili consecutivi, tra cui 3 vittorie e 2 pareggi, con ben 9 reti realizzate (bene anche Bonavita con 3, S.Alessandrini e Carbone 1) e solo 3 subìte. Fischio d’inizio domenica alle ore 15,30.