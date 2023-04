Eccellenza, senza gol la sfida tra Classe e Savignanese

Termina senza reti la sfida di Eccellenza tra Classe e Savignanese. Un match senza troppe emozioni, le squadre non trovano mai le giuste misure in attacco. Nella prima parte di tempo la Savignanese cerca di scardinare la difesa avversaria. Nel finale la squadra ospite è più arrembante, ma il tiro di Lambertini al 94′ finisce su Baldassarri. I ravennati sono sempre 16esimi in zona playout col Sant'Agostino un gradino sopra, e dovranno lottare per evitare di essere scavalcati nelle ultime due giornate dalla Valsanterno, 4 punti sotto, e retrocedere direttamente in Promozione.

Tabellino

Classe Savignanese 0-0

Classe: Baldassarri, Okonkwu (80′ De Oliveira), Ragazzini, Bottini, Licka (77′ Polidori), Ferrari, Ercolani (75′ Centofanti), Merciari, Andreani, Fogli, Santucci A disp: Stella, Stefani, Gordini, Mattia, Frisari, Centofanti, Pirazzoli, Polidori, De Oliveira All Ottaviani

Savignanese: Fusconi, Zoffoli, Mazzarini, Lambertini, Malo, Cassani (63′ Mazza), Nicolini (69′ Brocculi), Dhamo (78′ Franchini), Pacchioni, Vitalino (72′ Sbrighi), Farabegoli (80′ Battistini) A disp: Papi, Mazza, Possenti, Sbrighi, Franchini, Battistini, Brocculi All Montanari

Ammoniti: Vitalino, Fogli, Nicolini