Il Classe cade anche a Savignano, terzo ko consecutivo

Terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Spiv e Cotignola per il Classe. Sul sintetico del Capanni i ragazzi di Matteucci perdono 2-0 contro la Savignanese, che al contrario centra il suo terzo successo consecutivo. I padroni di casa nell'arco di 90' hanno impostato al meglio le operazioni e poi con un ottimo gioco sono riusciti a piegare i ravennati, noni con una partita in più e che nel prossimo match ospiteranno il Sanpaimola.

La partita

La Savignanese si presenta al meglio. Benincasa addomestica dolcemente il pallone, serve Zoffoli che dal limite la piazza e gonfia la rete al 3'. Al 18′ Osayande si mette in proprio, ma la difesa del Classe si salva in angolo. Sale di colpi la compagine gialloblù che si rende pericolosa al 28′ con Benincasa che calcia a lato. Da segnalare al 35′ l’espulsione di Baldassari dalla panchina. La Savignanese va vicina nuovamente al gol quando su corner di Turci Benincasa anticipa tutti, ma la sua incornata è out di un nulla. Pasi ci prova da fuori area, ma Fusconi devia in corner (42′).

La compagine di Momo Montanari riprende la gara sempre con molta verve e voglia di chiudere i giochi. E il momento buono arriva al 75′ quando Tola si presenta in area e di destro batte Stefanelli. Game set and match. Il modo migliore per salutare il 2021, dato che la prossima gara si sarebbe dovuta disputare ad Alfonsine, ma la compagine ravennate nei giorni scorsi è stata esclusa dal campionato.

Tabellino

Savignanese: Fusconi, Andreoli (80′ Zammarchi), Mazzarini, Nicolini (90′ Sbrighi), Varrella, Turci, Zoffoli, Guidi, Osayande (85′ Tourè), Tola, Benincasa (73′ Sacchetti) A disp: Dilauro, Santoro, Semprini, Stacchini, Sbrighi, Zammarchi, Sacchetti, Tourè All Montanari

Classe: Stefanelli, Bottini (77′ Parisi), Ferri, Pasi (65′ Castagnoli), Bevitori, Ragazzini, Frisari, Savelli (69′ Mattia), Innocenti, Fogli, Santucci A disp: Baldassari, Santarelli, Balaj, Castagnoli, Andalò, Parisi, Mattia, Tavolieri All Matteucci

Marcatori: 3′ Zoffoli, 75′ Tola