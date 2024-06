Calcio, il responsabile del settore giovanile del Ravenna ai saluti dopo 3 anni

Il Ravenna comunica che, al termine della stagione sportiva corrente, il responsabile del settore giovanile, Claudio Treggia, lascerà il suo incarico dopo tre anni. "Esprimiamo la nostra profonda gratitudine per il significativo contributo apportato alla crescita e allo sviluppo di RFC Academy. Sotto la guida di Claudio, il settore giovanile ha ottenuto la certificazione di Scuola Calcio Élite, dimostrando l'eccellenza del lavoro svolto e la qualità del percorso formativo offerto. Non è solo questo attestato a certificare lo sviluppo di questi anni, grazie al suo impegno e alla sua dedizione, infatti, abbiamo raggiunto importanti traguardi sportivi e migliorato notevolmente le nostre infrastrutture, metodi di allenamento ed innalzato la credibilità del settore giovanile giallorosso. Ringraziamo Claudio Treggia per la professionalità e la passione dimostrate, augurandogli il meglio nelle future sfide professionali" scrive il club in una nota diffusa mercoledì pomeriggio.