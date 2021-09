Altra sconfitta per il Cervia, al Todoli la Comacchiese passa di misura

Seconda sconfitta consecutiva per il Cervia nel campionato di Promozione, che cede in casa con la Comacchiese per 0-1. Una partita tutto sommato equilibrata, decisa dagli episodi. I ferraresi sfruttano l’unica vera occasione e si prendono il bottino pieno. Il prossimo impegno vedrà il Cervia impegnato mercoledì sera sul campo della Sampierana per il secondo turno di Coppa.

Gli ospiti si rendono subito pericolosi, ma il Cervia risponde al 19′ con una bella azione corale. Al 34′ Mancini lanciato a rete si divora una grande chance. Al 39′ Comacchiese avanti: indecisione di Braggion, ne approfitta Dumitru. Nella ripresa il Cervia cerca di rifarsi sotto, tuttavia è il Comacchio a rendersi nuovamente pericoloso. Il tempo non è amico dei padroni di casa che al triplice fischio devono incassare il ko.

Tabellino

CERVIA-COMACCHIESE 0-1

CERVIA: Braggion, Brando, Vitali, Novelli, Krastev, Ceccarelli, Primitivi, Calandra, Di Gilio, Lago, Mancini A disp: Platia, Ilboudo, Meroloni, Fusaroli, Buzi, Alvisi, Ndoka, Meoni,, Corzani All Bonacci

COMACCHIESE: Cottignoli, Minieri, Sorrentino, Perinelli, Alberi, Felegatti, De Angelis, Neffati, Dumitru, Mantovani, Trombini A disp: Fogli, Di Maso, Farinelli, Cavalieri, Artioli, Mangolini, Petricelli, Luciani, Zamboni All Cavallari

Marcatori: 39′ Dumitru

Ammoniti: Ceccarelli, Calandra