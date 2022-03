Calcio femminile, il Ravenna affonda a Como

Como Ravenna Women finisce 3-0 per le lombarde, come all’andata. Nel primo tempo che vede un dominio del Como la partita si compromette fin da subito nel vantaggio della squadra di casa al 6’ con Kubassova. Il Ravenna Women, domenica in completo rosa a seguito dell’iniziativa “I colori della solidarietà” a sostegno di Associazioni nel ravennate impegnate nel Sociale, prova a colpire con delle ripartenze che tuttavia non portano al goal.

Il secondo tempo inizia in maniera più equilibrata con un Como che fa fatica a trovare la via del goal del ko: le leonesse impegnano la difesa con diversi calci d’angolo ma la pressione è senza alcun esito. Al 29’ il Como trova il raddoppio grazie ad un rigore per fallo di Crespi. Il match torna a senso unico. Il tris delle padrone di casa arriva su colpo di testa di Hilaj, che va in tap-in sul secondo palo a pochi passi da Serafino che pochi minuti prima si supera su un colpo di testa di Beil. Il Ravenna dimostra grinta ma non basta. Domenica ancora in trasferta a Verona contro il Chievo per una nuova sfida.

Tabellino

Como - Ravenna: 3 - 0

Centro Sportivo Comunale Ponte Lambro - Como

Reti: 6’ pt Kubassova, 28’ st Rizzon (rig), 45’ st Hilaj (CO)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Serafino, Greppi, Cimatti (42’ st Baruffaldi), Burbassi (29’ st Poli), Crespi, Ligi, Capucci, Distefano, Gianesin, Giovagnoli (39’ st Raggi), Benedetti. A disposizione: Tanzini, Morucci, Vicenzi. All. Massimo Ricci.

S.S.D. F.C. COMO WOMEN S.R.L.

Lipman, Vergani, Pastrenge (32’ st Mariani), Beil (22’ st Rigaglia), Cecotti (22’ st Taborda), Hilaj, Di Luzio (32’ st Carravetta), Picchi, Bettineschi, Rizzon, Kubassova (20’ pt Carp). A disposizione: Dubini, Bianchi, Roventi, Salvi. All. Sebastian Andre De La Fuente

Ammonite: Greppi (R), Raggi (R)