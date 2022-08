Compagnia dell'Albero, a settembre una prova gratuita calcio e basket

Open day di basket e stage di calcio: le sezioni della Compagnia dell’Albero si presentano in vista della nuova stagione sportiva, offrendo a bambini e bambine la possibilità di provare gratuitamente questi sport.

Dal 2 al 21 settembre gli aspiranti calciatori (nati dal 2015 al 2017) potranno partecipare allo stage di calcio, che si svolgerà al martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al campo di Via Romea. Sono invece tre gli appuntamenti con gli open day della Sezione Basket, dedicati a bambini e bambine nati dal 2012 al 2018: il 7 settembre al Parco Fagiolo, il 12 settembre all’Oratorio Murialdo e il 13 settembre al centro sportivo Dribbling. Le giornate di prova proseguiranno fino a fine settembre, al lunedì e martedì. L’attività sarà diversificata per fasce d’età: per tutti i dettagli sugli orari di svolgimento rivolgersi alla Segreteria della Sezione Basket.

Per ricevere informazioni su attività e modalità di partecipazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:

Segreteria Compagnia dell’Albero: 0544 470092 (dalle 15.00 alle 18.00) - info@compagniadellalbero.it

Sezione Calcio: 334 9016902 - sezionecalcio@compagniadellalbero.it

Sezione Basket: 338 7322792 – sezionebasket@compagniadellalbero.it