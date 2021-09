Calcio, la Del Duca Grama si prepara all'esordio casalingo contro il Sanpaimola

Sarà anche l’occasione per fare gli abbonamenti per le partite casalinghe

Si appresta a ripartire anche il campionato di Eccellenza. La prima partita sarà giocata in casa della Del Duca Grama sarà contro la Sanpaimola domenica 12 settembre. Esordio i giocatori, lo staff e i dirigenti, hanno preparato sotto tutti punti di vista in un centro sportivo “Sbrighi” di Castiglione di Ravenna in perfetto stato per accogliere questa prima di campionato. Sarà anche l’occasione per fare gli abbonamenti per le partite casalinghe.

La società, in questo periodo estivo ha lavorato per strutturare meglio tutta l’organizzazione per dare ulteriore fiducia e credibilità anche e soprattutto alle famiglie e ai giovani, dunque oltre al giovane allenatore Stefano Cassani, si sono inseriti Candido Farneti che segue tutta l’organizzazione di tutte le categorie della Del Duca Grama e mantenuto un punto fermo di grande competenza nel settore giovanile con Moreno Farsoni. Il direttore sportivo Daniele Iuzzolino, che tanto ha lavorato in questo periodo insieme allo staff per mettere insieme il gruppo è stato riconfermato con piena fiducia dal gruppo dirigente.

Il gruppo, ora è sicuramente ben strutturato, con la presenza anche di una responsabile di segreteria. Questa la composizione della società che si appresta ad affrontare il campionato, di Eccellenza girone “C”:

Staff Tecnico Completo: Iuzzolino Daniele (direttore sportivo), Farneti Candido (responsabile dell’organizzazione), Farsoni Moreno (responsabile settore giovanile), Cassani Stefano (nuovo allenatore Eccellenza), Licari Andrea (collaboratore), Viscomi Luciano (preparatore atletico), Dino Valentini (preparatore dei portieri), Menghi Claudio (massaggiatore). Questi invece gli allenatori del settore giovanile: Mollo Luigi, Pozzi Enrico, Durante Michele, Viscomi Luciano, Ravara Mattia, Pedrelli Cristian, Dadina Stefano, Carluccio Angela.

La rosa dei giocatori della prima squadra “Eccellenza”: Marco Bernabini, Riccardo Figini, Lorenzo Sarini, Nahuel Beresiarte, Manuel Tombetti, Alessio Dalla Malva, Martino Cesprini, Nicolas Marra, Edoardo Donati, Stefano Alberto, Matteo Salcuni, Giacomo Buda, Pietro Rapanaro, Francesco Pari, Christian Borgini, Liam Vernacchio, Leonardo Gordini, Alessandro Cassani, Pietro Protino, Lorenzo Caporali, Nicola Maretti, Antonio Pio Stellacci, , Pitaro Alessandro, Durante Filippo, Donati Elia, Clemente Davide.

Presidente: Gianni Grandu, Vice Presidente: Ughetto Cangini. Componenti del direttivo: Berti Giancarlo, Cangini Ughetto, Fiuzzi Fabio, Grandu Gianni, Alberto Mambelli, Missiroli Marcello, Pistocchi Paolo, Posa Alberto, Turci Walter, Zavallloni Vittorio, Zoffoli Roberto. Presidente Onorario Luigi Nucci. Collaboratori: Dallara Fabrizio, Davide Pistocchi, Tombetti Davide, Massimo Rossi, Gianni Maroncelli, Antonelli Devis, Pirazzini Davide.

Non solo la prima squadra

Questa la società che si appresta a partire con il campionato di Eccellenza, ma non solo, infatti da lunedì scorso, è ripartita l'attività di tutto il settore giovanile, molto importante per la società e per le famiglie, per la quale la società mette a disposizione risorse umane importanti al fine di migliorare la preparazione e la crescita educativa e sociale in questa delicata fase. Le categorie del settore giovanile sono le seguenti: Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Primi calci e la scuola calcio. Sempre importante e costruttiva la collaborazione con la polisportiva savio Calcio che è stata instaurata da alcuni anni che è foriera di buoni risultati.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questo periodo per la composizione dello staff e dei componenti dei giocatori e allenatori - dichiara il gruppo dirigente -, perché riusciamo a dare ulteriore valore aggiunto a tutta l’organizzazione, ed in particolare con professionalità e competenze per far crescere bene e meglio i giovani, ai quali va in particolare la nostra attenzione insieme alle famiglie. Un grazie e riconoscenza lo rivolgiamo a tutti i collaboratori e sponsor che ci accompagneranno in questa nuova avventura sportiva dei campionati di calcio 2021-2022”.