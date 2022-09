Coppa Italia, la lotteria dei rigori premia la Del Duca: Sparta Castelbolognese ko

Secondo step superato in Coppa Italia Memorial Minetti per la Del Duca Grama. Finita la gara per 2-2, dopo un’incredibile rimonta degli avversari, la formazione biancazzurra è prevalsa sullo Sparta Castelbolognese grazie alla lotteria dei rigori, vinta per 4-3.

L’importante era andare avanti, anche se mister Emiliano Ragazzini non è del tutto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, che nel secondo tempo hanno aperto troppi varchi agli ospiti, annullando il vantaggio conquistato. “La prima mezz’ora di gioco è stata buona – commenta il tecnico – abbiamo raggiunto il doppio vantaggio e mi aspettavo che la partita fosse messa in ghiaccio, invece abbiamo disputato un secondo tempo da dimenticare, nonostante i giocatori fossero al corrente del rischio che correvano. Ci metto un po’ di stanchezza in alcuni ragazzi che avevano giocato domenica, ma questo non giustifica una serie di amnesie che non hanno spiegazione e sicuramente non accettabili. Andiamo avanti in Coppa con fortuna, ora dobbiamo cercare di non sprecare questa occasione e guardare al campionato”. Già da giovedì la Del Duca volta pagina e guarda a domenica prossima, quando diventa importante ottenere finalmente la prima vittoria, sia per la classifica che per il morale della squadra. L’avversario che arriverà allo “Sbrighi” è il Masi Torello Voghiera, reduce pure da una sconfitta casalinga.