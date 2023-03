Calcio, Ravenna sconfitto di misura dal Corticella

Trasferta amara per il Ravenna, sconfitto 1-0 dal Corticella. Primo tempo con poche occasioni, gara combattuta con Bruzzi che salva sulla conclusione a botta sicura di Marangon (39'). Anche Guidone cerca la via del gol ma il suo tiro centrale è facile preda dell'estremo difensore di casa. La rete che decide la gara arriva al 59' e porta la firma di Larhrib, che permette ai padroni di casa di conquistare la terza vittoria nelle ultime quattro gare. I giallorossi restano in zona playoff nonostante il ko (quarto posto con 48 punti), per riscattare la sconfitta del "Biavati" domenica prossima al Benelli arriverà il Sant'Angelo.