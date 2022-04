Eccellenza, non basta l'1-1 col Del Duca: il Cotignola retrocede in Promozione

Il pareggio per 1-1 tra Cotignola e Del Duca costringe i padroni di casa alla retrocessione in Promozione con una giornata di anticipo. La partita inizia con un botta e risposta tra le due squadre, ci prova Donati dal limite con la conclusione che termina a lato, risponde il Cotignola con Malo che calcia centrale da fuori area. Le squadre si studiano e bisogna aspettare il 27' per una azione degna di nota, punizione di Malo che cerca Orlando sul secondo palo, il numero 6 gialloblu viene anticipato di un soffio al momento del tentativo di testa. Al 37' ancora Cotignola in avanti, cross di Serra per Martino che manda alto di testa. Nel recupero il vantaggio del Cotignola: Rossi commette fallo da rigore su Martino, sul dischetto va Malo che porta in vantaggio i suoi con un tiro potente nell'angolino che Sarini può solo intuire.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il pareggio ospite con azione analoga al vantaggio del Cotignola: fallo da rigore di Magari su Battiloro, sul dischetto si presenta Mantovani che spiazza Lofiego. Il Cotignola sa che il pareggio non basterebbe e cerca in tutti i modi il vantaggio. Al 10' cross di Malo e colpo di testa di Ndiaye che colpisce il palo, con Sarini che non legge bene la traiettoria. Gli ospiti rispondono con uno schema da calcio di punizione, al 15', con Battiloro che cerca in area Mantovani che non arriva per poco alla deviazione. I padroni di casa spingono e lasciano spazio al contropiede ospite; al 20' è Protino che trova in area Battiloro, il cui tiro da buona posizione finisce alto. Al 23' altro legno per i padroni di casa: Sarini sbaglia il rilancio, sulla palla arriva Malo che prova il pallonetto dalla distanza, stavolta la palla si stampa sulla traversa poi la difesa libera in angolo. Dalla bandierina va Mengozzi che trova il colpo di testa Orlando sul secondo palo, ma Sarini si riscatta compiendo un miracolo deviando in angolo. Al 38' espulsione diretta per il neo entrato Buda per un fallo su Mengozzi E. Sul finire di gara il Cotignola tenta il tutto per tutto, con il mister Folli che fa addirittura uscire il portiere per mettere in porta un giocatore di movimento. L'arrembaggio finale però non porta al gol e la partita finisce in parità, che significa retrocessione per il Cotignola, mentre per il Del Duca sono solo 2 i punti di vantaggio sui playout ad una giornata dal termine.