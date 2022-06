Eccellenza, Davide Succi è il nuovo allenatore del Classe

Per la stagione sportiva 2022/2023 l’Usd Classe, formazione militante nel campionato di Eccellenza, comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Davide Succi. Novità assoluta, all’esordio in panchina dopo esser stato un ottimo calciatore con oltre 50 presenze e 9 gol in Serie A. Molto conosciuto in Romagna avendo aiutato con i suoi gol prima il Ravenna (portandolo in Serie B nella stagione sportiva 2006/07) e poi il Cesena nella promozione in Serie A nel 2013/2014.