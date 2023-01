Eccellenza, terza vittoria consecutiva della Del Duca che stende di misura il Cattolica

Squadra in casa

Squadra in casa Del Duca

Terza vittoria, strameritata della Del Duca Grama, che continua la scalata alla classifica agguantando la quart’ultima posizione. Una striscia incredibile per l’undici di Enrico Pozzi che contro il Cattolica avrebbe potuto chiudere con un punteggio più rotondo dell'1-0 maturato, viste le numerose occasioni da rete costruite con Gregori e Pregnolato e i pericolosi contropiedi. La determinazione e la fiducia crescono di pari passo, sia nello spogliatoio che in tutto l’ambiente biancazzurro pur nella consapevolezza che la strada è lunga e ancora molto complessa. Ma la squadra finalmente si sta esprimendo in tutto il suo valore, grazie anche all’oculata mini rivoluzione operata con il mercato di dicembre.

Mister Enrico Pozzi frena giustamente gli entusiasmi e guarda avanti, ma con la consapevolezza che il “giocattolo” finalmente funziona bene e può dare soddisfazioni. “Vittoria strameritata, quella ottenuta ieri – commenta - indipendentemente dall’1-0, abbiamo creato almeno altre 3-4 occasioni da rete. Molto importante è stato l’approccio alla gara da parte dei ragazzi, finalmente quello giusto, quello vincente, non caso siamo andati in vantaggio subito al primo minuto, vuol dire che siamo entrati in campo con la giusta mentalità e fiducia nelle proprie forze”.

Il terzo successo consecutiva significa che la Del Duca Grama ora può lottare alla pari… “Dopo le prime due vittorie, l’incontro contro il Cattolica è stato un importante banco di prova, che ha dimostrato che siamo un’ottima squadra, ma soprattutto una squadra che sa quello che vuole, che conosce i suoi obiettivi e lotta per conquistarli. La mentalità con cui si affrontano le sfide è molto importante, in quest’ottica ieri tutti hanno giocato bene, ma bravi sono stati soprattutto i giocatori che sono entrati in campo durante i novanta minuti. Voglio fare i complimenti ai ragazzi e allo staff, abbiamo dato prova che ci siamo e vogliamo raggiungere la salvezza”.

Pronti ora a voltare pagina, domani si comincia a pensare al prossimo avversario… “A Coriano sarà un’altra battaglia, tutti gli avversari sono difficili e sarà per noi un’altra finale da vincere. I nove punti conquistati in tre partite, senza subire gol, creando molte occasioni da rete e concedendo poco o nulla agli avversari, ci dà la giusta carica unita alla consapevolezza che siamo sulla strada buona, sia tecnicamente che per quanto riguarda gli ingranaggi di gioco. Dobbiamo restare però con i piedi per terra, pronti a ripartire e pedalare”.