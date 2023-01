La Del Duca ospita il Cattolica e cerca la terza vittoria di fila. Pozzi: "Sono sicuro che faremo bene"

Due vittorie nelle ultime due gare di campionato, una striscia positiva che la Del Duca Grama è chiamata ad allungare domenica allo “Sbrighi” contro il Cattolica. Un’altra squadra invischiata nei bassifondi della graduatoria, quella giallorossa, che nel mercato di dicembre ha cercato di rafforzarsi, così come ha fatto la Del Duca Grama con cinque innesti di rilievo, per tentare di risalire la china con l’obiettivo di acciuffare almeno l’accesso ai playout. Sarà quindi uno scontro diretto molto importante, anche se mister Enrico Pozzi cerca di non caricare di troppo valore la partita, sottolineando come la situazione difficile richiede che tutte le gare ora siano per i biancazzurri allo stesso modo decisive.

“Sicuramente una sfida molto importante – commenta il tecnico – ma, guardando alla classifica, abbiamo bisogno di macinare punti per cui ora tutte le partite sono importanti per noi. Indipendentemente dal nome dell’avversario, dobbiamo scendere in campo per vincere, con la determinazione, l’entusiasmo e la voglia di conquistare i tre punti. Non ci sono vie di mezzo, non possiamo accontentarci. Ora abbiamo a disposizione un buon gruppo, che lavora in settimana con grande impegno, voglia e intensità, un gruppo positivo che crede nell’obiettivo da raggiungere. Domani siamo finalmente al completo con tutta la rosa disponibile, al punto che sono quasi in difficoltà nello scegliere la formazione iniziale, anche perché tutti stanno dando il massimo. In questa situazione ben vengano queste difficoltà, sono indubbiamente un segnale positivo”.

Come vede il Cattolica, che si è mosso molto sul mercato?

“Una squadra da non sottovalutare, come tutte le altre. Ma l’avversario, a questo punto, ci interessa poco, noi dobbiamo solo guardare a noi stessi. Imposteremo la gara sull’atteggiamento vincente, unico possibile, per conquistare i tre punti e sono sicuro che anche domani faremo bene. Veniamo da due vittorie e vogliamo continuare così”.