Eccellenza, la Del Duca Grama esonera mister Emiliano Ragazzini

Si interrompe il rapporto professionale tra la Del Duca Grama e mister Emiliano Ragazzini. Una decisione che si è resa inevitabile per i risultati negativi della squadra, nonostante la stima e la fiducia dimostrata dalla società nei confronti del tecnico in questi mesi di collaborazione. Ragazzini paga un bilancio finora pessimo per i colori biancazzurri: su sei partite giocate in Campionato ci sono 5 sconfitte e un pareggio con l’ultima posizione in classifica e un solo punto raggranellato. Altro problema della Del Duca Grama sono i soli 3 gol realizzati e i 13 subiti, tra le peggiori difese del campionato. Soltanto in Coppa la squadra è ancora in corsa, grazie però a un ripescaggio e a un secondo turno superato ai calci di rigore. Una decisione difficile, ma a questo punto necessaria per restituire alla formazione biancazzurra la serenità e la grinta necessaria per affrontare le partite future.

Il comunicato del club

“L’ADS Del Duca Grama comunica di aver sollevato il tecnico Emiliano Ragazzini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti, con l’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso. La Presidenza e la Dirigenza biancazzurra desiderano esprimere la massima gratitudine al tecnico per l’impegno e la professionalità dimostrati, facendogli i migliori auguri per il prosieguo della carriera. La Del Duca Grama comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore, nel frattempo la squadra è affidata al tecnico della Juniores Enrico Pozzi, coadiuvato dallo staff tecnico della società”.