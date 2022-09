Del Duca Grama fanalino di coda, arriva un pesante ko anche contro il Coriano

Arriva un’altra sconfitta per la Del Duca Grama, che a quattro giornate dall’inizio del campionato si ritrova in fondo alla classifica con un solo punto guadagnato. Il pesante ko per 3-0 contro il Tropical Coriano è frutto di una prestazione negativa da parte di tutto l’undici biancazzurro, che non ha mai trovato il bandolo del gioco e soprattutto la capacità di reagire. Gli avversari, da parte loro, hanno fatto semplicemente il loro dovere, riuscendo a bucare facilmente la difesa biancazzurra.

Mister Emiliano Ragazzini non ha giustificazioni, riconoscendo che si è trattato di una giornata negativa per tutta la squadra. “Male, molto male – commenta – non riesco a trovare una spiegazione razionale a questa débacle. La classica giornata in cui non hai in bolla 6-7 giocatori, ma mi chiedo il perché. Non siamo praticamente scesi in campo, sia tatticamente che tecnicamente non è uscito nulla, ora farò anche le mie analisi a mente fredda, ma mi aspettavo sicuramente un altro step. Invece siamo caduti con un tonfo e se finora ho sempre difeso i giocatori per l’impegno messo in campo, pur senza riuscire a concretizzare in gol le occasioni capitate, questa volta sono tutti indifendibili. Non riesco a salvare nessuno, me compreso”. “Bisogna ripartire da zero - chiude Ragazzini -, valutando le nostre possibilità, ma soprattutto con maggiore umiltà da parte di tutti giocatori, che non devono sentirsi arrivati ma atleti chiamati a dare tutto per l’obiettivo comune”.