Niente da fare per la Del Duca Grama sul campo della Fya Riccione

La Del Duca Grama non riesce a evitare la settima vittoria consecutiva della Fya Riccione, prima a punteggio pieno. Finisce 3-0 in favore dei biancazzurri, che fanno valere la propria qualità e non concedono praticamente nulla ai ravennati. Padroni di casa in vantaggio al 13’ con un goal da cineteca di Merciari che in spaccata al volo sfrutta un cross di Carnesecchi. Gli ospiti provano a reagire ma i ragazzi di Taccola controllano senza particolari difficoltà fino arrivare al raddoppio sugli sviluppi di un corner con un destro potente di Cannoni. Nella ripresa gli ospiti timidamente guadagnano metri ma l’unica emozione arriva al 61’ con l’ex Protino che calcia fuori. All’ 81 la terza rete con Sartori lanciato in profondità che dopo essere entrato in area fredda Sarini mettendo in ghiaccio il risultato.

Tabellino

FYA RICCIONE: Mordenti, Mingucci, Ceccarelli (91 Fabbri), Cannoni (89 Bernacchini), Manfroni, Valeriani, Merciari, Enchisi (89 Scotti), Scarponi (68 Colley), Sartori, Carnesecchi (79 Pigozzi). A disp: Sodani, Conti, Laurino, Zuppardo. All: Taccola

CALCIO DEL DUCA GRAMA: Sarini, Greco (76 Beresiarte), Stellacci, Gordini, Colombo, Stefano, Borgini (57 Donati), El Bouhali, Protino, Marra, Cassani (82 Pari). A disp: Vernacchio, Pitaro, Proverbio, Bertozzi, Buda, Tombetti. All: Cassani

ARBITRO: Piraccini di Cesena

RETI: 13′ Merciari, 34′ Cannoni, 81′ Sartori

AMMONITI: Cannoni, Scarponi