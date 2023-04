La retrocessa Del Duca ospita il Medicina Fossatone, Pozzi: "Cercheremo di inserire dei giovani"

Mancano tre partite alla fine e i biancazzurri della Del Duca scenderanno in campo sabato pomeriggio allo “Sbrighi” contro il Medicina Fossatone, squadra di metà classifica, ormai fuori dai giochi, in posizione di assoluta tranquillità. Purtroppo anche per la Del Duca Grama la sorte è già stata segnata dalla retrocessione, al termine di una stagione che ha regalato solo quattro vittorie su 35 partite giocate. “Cercheremo di dare il massimo e di onorare la maglia fino al termine della stagione – ribadisce il tecnico Enrico Pozzi - Del resto la squadra lo ha sempre fatto, anche se è arrivata la retrocessione. Ovviamente, anche questa volta cercheremo di inserire dei giovani, come abbiamo fatto nelle ultime partite quando ha giocato qualche ragazzo del 2005, anche in prospettiva per il prossimo anno. Certamente la retrocessione è il segnale che qualcosa non è andato bene, che sono stati commessi degli errori, ma non ne stiamo facendo un dramma. Importante è continuare a guardare avanti e la società in quest’ottica è già al lavoro per preparare al meglio il prossimo campionato”.