Eccellenza, poker del Sanpaimola sul campo del fanalino di coda Del Duca

Torna a casa con il bottino pieno il Sanpaimola dalla trasferta di Cervia contro la Del Duca Grama: 3 punti conquistati e secondo posto solitario in classifica ritrovato, grazie al pareggio tra Savignanese e Russi (1-1). Altra scorpacciata di gol per Bonavita e compagni, con la sottolineatura per la rete di Fabio Viola, giovane classe 2004, autore della sua prima perla tra i dilettanti, in un campionato senior. Alle spalle della capolista San Marino, dunque, vola il Sanpaimola che continua a macinare vittorie e risultati utili consecutivi che, al momento sono 13 su 14 partite giocate.

La partita

Il primo tempo si può archiviare definendolo abbastanza brutto e ricco errori tecnici, con il Sanpaimola che non approccia bene nel match, con poca grinta e cattiveria e poca velocità nell'esecuzione delle azioni. Molto meglio i padroni di casa che, comunque, non riescono ad impensierire Lofiego. Come ogni tanto accade, a “svegliare” la squadra è servito il gol avversario, o meglio l’autogol di testa di Matteo Alessandrini che anticipa l’uscita di Lofiego su una punizione dalla sinistra. Questo colpo di sfortuna dà la scossa alla squadra che in pochi istanti ritrova il ritmo giusto e cambia l’inerzia della partita, tant’è che in soli 10 minuti i giallorossoblu ribaltano il punteggio.

Prima è la solita zampata di bomber Bonavita che raggiunge quota 12 in stagione andando a ribattere in gol una deviazione in tuffo del portiere Farsoni sul colpo di testa di Colino da centro area. Subito dopo è l’ora del gioiellino di casa (uno dei tanti giovani talenti debuttanti in prima squadra in questa stagione) Fabio Viola che si destreggia con un bel guizzo al limite dell’area arpionando una palla vagante scaturita da una mischia, per poi scaraventare un tiro imparabile sotto la traversa alla destra di Farsoni. E’ il 2-1 che spedisce il Sanpaimola in vantaggio ed in pieno controllo del match, anche se manca poco meno di mezzora al triplice fischio arbitrale. Gli ospiti chiudono bene lo spazio in difesa e non rischiano in pratica più nulla, puntando a far male con le ripartenze veloci. Il match si chiude, in pratica, al 77’ quando Farsoni esce in presa alta su un calcio d’angolo dalla destra, ma la palla sfugge dal suo controllo durante la ricaduta. Nei suoi pressi c’è Landini che tocca in rete, nonostante l’ultimo disperato tentativo di salvataggio del portiere (diverse reiterate proteste in merito). A 10 minuti dalla fine, El Bouhali gestisce palla a centrocampo, quindi appoggia per vie centrali Bonavita che intravede e premia lo scatto sulla sinistra di Simone Alessandrini. L’attaccante imolese, solo contro il portiere, deposita il sigillo del 4-1 ai danni del fanalino di coda Del Duca Grama.

Tabellino

DEL DUCA GRAMA-SANPAIMOLA 1-4 (p.t. 0-0)

Reti: 53’ aut. M.Alessandrini (D), 59’ Bonavita (S), 63’ Viola (S), 77’ Landini (S), 81’ S.Alessandrini (S)

Del Duca Grama: Farsoni, Borgini, Buzi, Tafa, Bertozzi, Colecchia, Simeoni, Pari, Ndiaye, Cantelli, Venzi. A disp: Casadei, Marouane, Mingozzi, Onya, Acasandrei, Clemente, Pregnolato. All: Pozzi

Sanpaimola: Lofiego, Landini, Viola, El Bouhali, Derjai, Mazza, Scala, M.Alessandrini, Bonavita, Colino, S.Alessandrini. A disp: Farina, Ozuni, Raccagni, Fiengo, Succi, Venturoli, Sabbioni, Graci, Di Gioia. All: Orecchia

Arbitro: Sig. D’Ovidio di Bologna