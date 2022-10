Nessuna sorpresa nel testacoda di Eccellenza: ancora sconfitta la Del Duca

L’impresa non si è realizzata in casa della capolista Victor San Marino che continua nella sua marcia vincente. Viceversa, la Del Duca Grama resta sul fondo della graduatoria a un solo punto, consapevole che dovrà attendere la prossima partita per iniziare la rimonta, sulla spinta del carattere e della voglia di risalire la china dimostrate oggi. Il 3 0 finale, infatti, non è specchio fedele di quello che si è visto in campo, anche perché i biancazzurri, alla fine del primo tempo, si sono visti annullare per fuorigioco un gol, che forse avrebbe potuto cambiare la fisionomia della gara.

Mister Enrico Pozzi è prodigo di complimenti per i suoi ragazzi. “Abbiamo giocato contro una corazzata – commenta il tecnico –. Pur disputando una buona prova non siamo riusciti a raggranellare nulla. La squadra però mi è piaciuta e se il primo tempo si fosse chiuso con un pareggio, visto che il fuorigioco era dubbio, forse le cose sarebbero andate diversamente. Comunque, i ragazzi per 60-65 minuti hanno ben interpretato la gara, poi sono venuti fuori con forza i nostri avversari. Grinta e carattere non sono mancati, quindi dobbiamo partire da questi aspetti positivi per lavorare bene durante la settimana, anche se i tempi sono ristretti in quanto mercoledì saremo ancora a San Marino per incontrare la Victor in Coppa”.