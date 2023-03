Eccellenza, ultime speranze di salvezza per la Del Duca: domenica la sfida col Sanpaimola

La vittoria contro la Comacchiese ha ridato un po’ di ossigeno alla Del Duca Grama, che ora deve continuare a non perdere colpi. Per i biancazzurri si apre oltretutto una settimana di fuoco, che potrebbe risultare decisiva per le speranze di salvezza. Nell’arco di otto giorni, la squadra sarà impegnata nelle due trasferte a Sanpaimola e Russi e mercoledì nella gara interna contro il Pietracuta, un trittico molto delicato e difficile, nel quale diventa obbligatorio raccogliere punti, indipendentemente dalla caratura dell’avversario. Si comincia domenica con il Sanpaimola, che occupa la terza posizione in classifica, squadra che non ha ancora perso le speranze di accedere ai play off promozione, tanto è vero che per la gara casalinga ha fatto appello ai suoi tifosi di accorrere numerosi allo stadio per fare sentire il loro sostegno.

“Sarà una settimana molto importante per la situazione di classifica - è il commento di mister Pozzi -, in questo trittico di partite dobbiamo ottenere il massimo, a cominciare da domani contro la terza forza del campionato. Il Sanpaimola è una squadra forte e quotata, ma questo non mi preoccupa perché proprio contro queste formazioni abbiamo sempre giocato ottime gare, senza però raccogliere nulla. Ora la buona prestazione non basta più, dobbiamo cercare di ottenere anche punti perché restano poche partite alla fine del campionato e il tempo stringe. Anche i nostri avversari si giocano molto, ma ugualmente noi dobbiamo provare a vincere, non abbiamo altre alternative, e in questo senso ho fiducia. Andiamo a Sanpaimola consapevoli della loro forza, ma anche consapevoli delle nostre possibilità”.