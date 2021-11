Giovanili Faenza calcio, buon weekend. Ma grossa delusione da parte della Juniores

Una giornata nera, tutta da dimenticare per l’Under 19 Juniores del Faenza di Nicola Cavina che viene sconfitta 0-3 in modo sorprendente in casa dal Cotignola, squadra che è nella parte bassa della classifica. La formazione biancoazzurra subito il primo gol, ha costantemente tenuto il controllo del match senza però rimediare, tanto da prendere il secondo e terzo gol nel finale del match su azioni di contropiede. Risultato pesante nelle dimensioni, non corrispondente allo sviluppo della partita, ma che può servire per ripartire immediatamente sabato 27 novembre (ore 15) a Bagnacavallo.

Torna al successo l’Under 17 Elite (2005) di Alberto Fiorentini che si impone 3-1 sul Progresso in trasferta a Castel Maggiore. Gol faentini firmati da Taroni, Emiliani e Bendandi. Prossimo match il 28 novembre (ore 10.30) al “Bruno Neri” con la Sammaurese. Riprende il cammino anche l’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini che supera 8-0 in trasferta il Torre Savio grazie alla tripletta di Zoli, alle doppiette di Piroddi e Bulleri e al gol di Servadei. Il prossimo turno, 28 novembre, vedrà i giovani biancoazzurri impegnati a Misano. L’Under 15 Elite (2007) di Alessandro Fabbri esce da un periodo sfortunato vincendo nettamente 3-0 con il Mezzolara. Reti di Francesconi, Lopez e Cavessi. Prossimo match il 28 novembre in trasferta con Fya Riccione.

Ancora una goleada per l’Under 14 (Giovanissimi 2008) di Francesco Di Nunzio che travolge 6-2 a Imola lo Stella Azzurra Zolino, con la tripletta di Collina e i gol di Moaz, Lanzoni e Badiali. Domenica 28 novembre, match al campo San Rocco contro il Santagata sport. Gli Esordienti 2009 di Pietro Errani perdono di misura il derby con la Virtus Faenza. Meglio gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro vincono con il Solarolo.