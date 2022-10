Promozione, torna il derby tra Faenza e Sparta Castelbolognese

Torna dopo sette mesi allo stadio “Bruno Neri” il derby tra Faenza calcio e Sparta Castel Bolognese domenica 23 ottobre (ore 15.30). L’obiettivo è di ripartire immediatamente dopo la sconfitta di Massa Lombarda e continuare la serie positiva in casa, dove i biancoazzurri hanno conquistato due vittorie e un pari. La squadra biancoazzurra di mister Andrea Folli dovrà fare a meno degli infortunati Karaj e Nicola Albonetti. Si spera nel recupero del centravanti Ferri.

Lo Sparta Castel Bolognese ha rimodellato l’organico in tutti i reparti, esclusi i portieri, con l’inserimento di giocatori locali per rafforzare lo spirito di appartenenza. Il nuovo allenatore Andrea Merenda, proveniente dal Sesto Imolese, ha avvicendato Marco Mosconi. Filippo Bentini guida il gruppo degli ex di turno composto anche dall’esperto Battiloro e dai giovani Bousselham, Russo e Castellari, tutti biancoazzurri solo nel vivaio. Dalla parte opposta hanno un passato nel Castel Bolognese il diesse faentino, Nicola Cavina, da calciatore, e il tecnico della Under 17 Alberto Fiorentini. Sono gli ultimi di una lunghissima serie. A dirigere il match sarà Alfio Torrisi di Ferrara coadiuvato da Paolo Giuseppe Silvestri di Ferrara e Simone Proietto di Cesena.