Calcio, il Ravenna si aggiudica bomber Di Renzo: 145 reti in carriera, 21 la scorsa stagione

Luca Di Renzo è il primo acquisto del Ravenna di Cipriani. Centravanti strutturato e con un grande senso del gol, Di Renzo muove i primi passi nel mondo del calcio nel Chisola, prima di passare nel settore giovanile del Torino. Da qui inizia una lunga carriera che lo porta a toccare la serie C con le maglie di Teramo e Paganese ed affermarsi come uno dei più prolifici cannonieri della serie D. Nell’ultima stagione è stato il top scorer del girone F con 20 reti in 34 presenze, bissando il risultato della stagione precedente con il Vado (35 caps – 21 reti). In carriera sono ben 145 le marcature in campionato.