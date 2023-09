Eccellenza, il Sanpaimola fa la partita ma viene sconfitto al Buscaroli dal Diegaro

Scivola in casa il Sanpaimola alla prima stagionale davanti al proprio pubblico. E’ una sconfitta che fa male, soprattutto perché la squadra si è mostrata particolarmente carica e propositiva. Ma questo non è bastato, perché Diegaro vince 2-0 con due gol assolutamente spettacolari di Diop e Louati nella ripresa: il primo in diagonale stretto sulla sinistra, il secondo da analoga posizione ma dalla destra, entrambi scagliati sotto all’incrocio dei pali. Gol tecnicamente stupendi che non rendono, però, merito del predominio pressoché totale del Sanpaimola per i 95 minuti di gioco.

La partita

Fin dalle prime battute, con un paio di sgroppate di Vecchi sulla destra, i padroni di casa mettono pressione alla difesa cesenate; Derjai prova a beffare Foiera dal limite, ma il portiere ospite para agevolmente; al 4’ è un assist di petto di Derjai a favorire l’ottimo tiro di contro balzo di Bonavita, ma Foiera si tuffa alla sua destra e respinge in angolo. Al 6’ è Diop a cercare il gran gol dalla distanza, ma il suo tiro è velleitario; un minuto dopo una velenosa palombella di Cangini mette lo stesso Diop a tu per tu con Mordenti che si sporca le mani per la prima volta in partita. Nel primo quarto d’ora si gioca in pratica solo in una metà campo, quella ospite, se non fosse per le sgroppate di Diop che mette in difficoltà la retroguardia con un paio di iniziative personali; al 15’ su una punizione dalla trequarti di Sabbioni, il tiro al volo di Derjai termina a lato da buona posizione; due minuti dopo ancora Sabbioni alza un cross centrale per Bonavita, ma Foiera anticipo il totem giallorossoblu al limite dell’area piccola. Togni al 20’ tira da lontano raccogliendo una palla vacante, quindi, 3’ dopo calcia centrale una punizione dal limite, ma in entrambi i casi Foiera è attento; al 27’ Derjai crossa per Bezzi, ma il tentativo di rovesciata dell’attaccante si scontra con il corpo di Panzavolta che resta a terra, contuso. Solo al 30’ si registra un tiro degli ospiti con Cangini che tira 5 metri sopra la traversa, imitato subito dopo per modalità e conclusione da Derjai; al 33’ Venturi libera Bonavita in area, ma l’attaccante è trattenuto platealmente da Tisselli, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore; al 42’ Venturi calcia alto dal limite; al 46’ Foiera stende Bezzi sul versante sinistro dell’attacco locale, ma per l’arbitro decide per il calcio d’angolo sul cui sviluppi Bonavita non inquadra la porta dalla zona del dischetto. Nei primi 45’ Foiera è certamente il protagonista dovendo reagire ad una caterva di cross e di conclusioni dei padroni di casa, mentre la difesa è oltre modo impegnata a “spazzare” la palla, ripiegando spesso nella propria area. Ci si accomoda all’intervallo con il risultato inchiodato sullo 0-0.

La ripresa si apre con l’iniziativa di Turrini sulla destra, con Bonavita che si trova libera in area piccola, ma nella giravolta il bomber non riesce ad impattare al meglio; replica Morganti al 4’, ma la palla si spegne sopra alla traversa; nella ripartenza Bonavita calcia forte al volo in diagonale da posizione defilata, ma senza aggiustare la mira; mira che il bomber di casa aggiusta al 7’ con un prepotente colpo di testa su cross perfetto di Togni dalla sinistra, Foiera è battuto, ma si salva grazie alla traversa che impedisce al Sanpaimola di esultare. Sul ribaltamento di fronte Casalboni lancia Diop in solitaria davanti a Mordenti, ma con un intervento di altissima qualità e tempismo perfetto capitan Landini frena la volata della punta centrale: un tocco che vale come un gol; al 10’, dopo l’ingresso in campo di Fisconi per Bezzi, Louati tenta la conclusione da fuori area, ma la palla sfiora il palo alla destra di Mordenti; al 12’ Bonavita entra in area in velocità sulla sinistra, ma il suo affondo è respinto da Foiera; 5’ dopo, una bella iniziativa in profondità di Fisconi lancia Bonavita che si ritrova davanti al portiere ospite in uscita, ma il suo tiro termina a lato a pochi centimetri dal palo. Dopo aver subìto il gioco giallorossoblu per oltre un’ora, il Diegaro trova spiragli importanti in attacco e, al 17’, Ensini pesca Morganti a un metro da Mordenti, ma l’attaccante no riesce ad agganciare, sugli sviluppi dell’azione, il gol del vantaggio ospite: Diop guadagna palla al limite dell’area e con un guizzo in velocità supera Succi, Landini e Mordenti con un potente tiro sotto al “sette” in diagonale. E’ l’1-0 che sblocca il match. In una delle pochissime occasioni nitide del Diegaro, il Sanpaimola capitola. Dopo 10’ di disordine per il gol incassato, il Sanpaimola prova a riprendere le redini del match. Ci prova Venturi con un’azione di forza sulla sinistra, ma sul suo cross basso gli attaccanti non riescono a concludere in porta; al 30’ Graci tenta l’azione personale al centro, ma viene anticipato proprio sull’ultimo controllo; nell’ultima parte del match (ovviamente) il Sanpaimola cerca insistentemente il lancio lungo verso i tre attaccanti, creando diverse mischie, ma la difesa è attenta e Foiera mette le mani su ogni cross; Derjai al 40’ calcia a botta sicura su calcio d’angolo ma il tiro viene ancora respinto in angolo; così come viene respinto il tiro di Graci al 44’. Due minuti dopo, in contropiede solitario Ensini spara su Mordenti che è bravo a non farsi beffare in uscita; al 3’ di recupero Louati, con una magia sulla riga di fondo, trafigge Mordenti con un diagonale sotto all’incrocio dei pali. E’ il 2-0 che spegne le velleità del Sanpaimola e manda in delirio i ragazzi del Diegaro che festeggiano al 95’ un trionfo ottenuto, nonostante una prestazione votata alla difesa ed al contenimento degli avversari.

Tabellino

SANPAIMOLA-DIEGARO 0-2 (p.t. 0-0)

Reti: 64’ Diop (D), 94’ Louati (D)

Sanpaimola: Mordenti, Vecchi (80’ Rossi), Togni (72’ Raffuzzi), Sabbioni (46’ Bugani), Succi (65’ Graci), Landini, Turrini, Venturi, Bonavita, Derjai, Bezzi (55’ Fisconi). A disp: Mazzacan, Venturoli, Brighi. All: Orecchia

Diegaro: Foiera, Panzavolta, Bartoletti, Cangini (84’ Ceccarelli), Tisselli, Cicognani (65’ Zannoli), Diop (73’ Ravegnini), Pertutti (72’ Pagliarani), Casalboni (62’ Ensini), Louati, Morganti. A disp: Zollo, Mancini, Vitali, Da Barros. All: Cucchi

Arbitro: Nazzicone di Ferrara