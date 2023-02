Calcio femminile, la doppietta di Burbassi permette al Ravenna di impattare a Genova

Pareggio sostanzialmente giusto per il Ravenna Women in trasferta a Genova, con il match che si conclude con il punteggio di 2 a 2. Buona partita della squadra di casa, che dopo 3 vittorie consecutive trova nelle leonesse un avversario grintoso arginando la sua rincorsa. Nel primo tempo al 6’ le giallorosse passano in vantaggio con Burbassi, di gran lunga insieme a Raggi la migliore in campo, nel goal più veloce della storia del Ravenna. Il vantaggio consente al Ravenna di gestire la gara ma il Genoa cresce ed al 19’ pareggia su rigore di Bargi per un fallo di mani su cross avversario.

Il secondo tempo è di fatto la fotocopia del primo con il Ravenna che passa in vantaggio su azione di rimessa con la solita Burbassi abile a sfruttare un cross di Elena Mariani ed il Genoa che pareggia in rimonta all'81’ con la firma di Bargi. Equilibro tra le due squadre. Domenica 26 febbraio si affronta il San Marino.

Tabellino

Genoa - Ravenna Women: 2 - 2

Campo Sportivo Nazario Gambino

Via del Mare, 49 - Arenzano (GE)

Reti: 6’ pt Burbassi (RA), 19’ pt Bargi rig. (GE), 64’ st Burbassi (RA), 81’ Bargi (GE)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Ventura, Barbaresi (11’ st Candeloro), Domi, Carrer (11’ st Mariani Elena), Burbassi, Mariani Elisa, Gianesin, Giovagnoli, Raggi (39’ st Carli), Vicenzi, Gardel

A disposizione: Bedeschi, Tonelli, Scarpelli, Mascia

All. Massimo Ricci

GENOA CRICKET AND F.C. SPA

Bettali, Abate (34’ st Jorgensen), Fernandez Betancou, Millqvist, Hellstrom, Smith Ygfeldt (14’ st Campora), Bargi, Oliva, Parolo, Macera, Costi (39’ st Monetini)

A disposizione: Parodi, Crivelli, Lucia, Spotorno, Parnoffi, Lucafo

All. Antonio Filippini