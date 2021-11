Un gol per tempo di Marra consegna i 3 punti alla Del Duca contro la Valsanterno

Torna alla vittoria la Del Duca Grama, che gioca una gara a dir poco esaltante e si prende lo scalpo della Valsanterno, una delle formazioni più in palla del girone che arrivava da 4 successi consecutivi. La squadra di Cassani però ha dimostrato la sua superiorità imponendosi 2-0. Prova di forza del collettivo, ma una menzione speciale la merita Marra, autore della doppietta che ha deciso la gara, con un gol per tempo. Un'espulsione per parte, a cui si aggiunge un rigore sbagliato dai ravennati con Mantovani.

Cronaca del match

L'inizio del match è tutto di marca locale: sugli sviluppi di un episodio dubbio in area di rigore valligiana Senese calcia a lato (6'), seguito dal tentativo centrale di Gentilini due minuti dopo. Al 19' Sarini è provvidenziale a deviare in corner il colpo di testa di Borini a fil di traversa sul cross di Senese. Dopo la sfuriata dei padroni di casa il Del Duca si fa avanti: il colpo di testa di Colombo sul corner di Protino (27") anticipa il vantaggio firmato Marra di meno di sessanta secondi: brutta palla persa a centrocampo, El Bouhali rilancia l'azione e serve il numero 10 biancazzurro, glaciale di fronte a Sartiani (0-1). Sarini blocca a terra il colpo di testa di Tonini al 35' e poi è ancora una volta super, in tuffo, sul tiro di Gentilini dai 10 metri al 38'.

Nella ripresa alla prima vera occasione il Del Duca raddoppia: cross basso dalla destra di Cassani, Sartiani tocca nel tentativo di anticipare l'avversario ma la palla carambola sui piedi di Marra per il più semplice dei gol (0-2, 56'). La Valsanterno rischia il tracollo con El Bouhali che, in contropiede, viene ipnotizzato da Sartiani al 58'. Sussulto valligiano con il colpo di testa di Tosi al minuto 61, smanacciato da Sarini, e con la punizione imprecisa di Tonini dai 20 metri al 73'. Il fallo in area di Tosi su Mantovani al 76' è la potenziale pietra tombale sulla partita, ma il subentrato Staniscia annulla, deviando il corner, il tentativo dello stesso numero 11, incaricatosi della battuta. L'assalto finale di marca locale è improduttivo e, di fatto, non crea mai pericoli dalle parti di Sarini, consegnando agli archivi lo 0-2 del triplice fischio.

Tabellino

Valsanterno 2009 - Del Duca Grama 0-2

Valsanterno 2009: Sartiani (63' Staniscia), Gentilini (63' Pasotti), Capasso, Sciuto, Mongardi (46' Zaganelli), Tosi, Senese, Valentini (76' Cornacchione), Tonini, Cavini (76' Ragazzini), Borini. A disp. Rontini, Gurioli, Fofana, Benazzi. All. Gian Carlo Felice

Del Duca Grama: Sarini, Grieco (17' Okonkwo), Colombo, Gordini, Beresiarte, Stefano, Cassani (63' Borgini), El Bouhali (69' Buda), Protino (60' Donati), Marra, Mantovani (89' Pari). A disp. Bernabini, Pitaro, Bertozzi, Battiloro. All. Stefano Cassani

Arbitro: Sig. Giudice (Frosinone)

Gol: 28' 56' Marra