Russi calcio, la doppietta di Salomone piega la Valsanterno

Il Russi batte 2-0 la Valsanterno grazie a Salomone, che sale in cattedra nella ripresa e firma una doppietta. I falchetti sono ora quarti a -1 da Savignanese e Sanpaimola, mentre gli emiliani restano in fondo alla classifica assieme alla Del Duca, con 3 punti. Nella prossima gara di campionato il Russi farà visita proprio alla Savignanese, reduce da un pareggio senza gol a Pietracuta.

La partita

Il primo tempo della partita vede la formazione padrona di casa prendere in mano il pallino del gioco senza riuscire a incidere, infatti la prima vera occasione arriva solamente su punizione alla metà della prima frazione: Brigliadori fa partire un mancino insidioso dal limite dell’area che trova un Sammarchi reattivo. Sempre Brigliadori al 40’ ha sui piedi la vera palla gol del primo tempo, azione insistita sulla sinistra con Salomone che mette in mezzo, nessuno riesce a trovare la deviazione vincente e palla che finisce sui piedi di Brigliadori che da buonissima posizione mette alto. Si chiude senza ulteriori occasioni la prima frazione.

Il Russi ricomincia il secondo tempo come aveva terminato il primo, attaccando e pressando gli avversari. Di nuovo Brigliadori si rende pericoloso con un tiro che finisce alto da buona posizione dopo un’uscita di Sammarchi su Saporetti. Dopo l’espulsione di Ragazzini per doppia ammonizione sale in cattedra Salomone: al 12’ st Brigliadori tira dal limite dell’area, il portiere ospite devia ma un rapace Salomone butta la palla in rete per il vantaggio dei falchetti. Il Russi amministra il vantaggio e chiude definitivamente la pratica al 38’st sempre con Salomone che, imbeccato da uno splendido pallone di Calderoni, firma la doppietta con un pallonetto sul portiere in uscita. Il Russi spezza la maledizione del Bucci, dove non vinceva da più di un mese e si prepara al meglio alla trasferta di Savignano del prossimo turno.

Tabellino

RUSSI 2

VALSANTERNO 0

RUSSI: Sarini, Benini, Giunchi, Ferretti (Nisi 47 st), Bungaja, Rossi, Brigliadori (Guarino 33 st), Gualandi (Calderoni 21 st), Salomone (Amaducci 38 st), Garavini (Santomauro 43 st), Saporetti.

A disposizione: Catalano, Amaducci, Nisi, Guarino, Santomauro, Calderoni, Bezzi, Tunde, Lamia.

Allenatore: Farneti Oscar

VALSANTERNO: Sammarchi, Betti (Gurioli 29 st), Ragazzini, Pasotti, Resta, Zaganelli, Valentini, Montebugnoli (Sini 5 st), Tonini M. (Franceschelli 5 st), Simone (Di Mauro 38st), Cornacchia (Suzzi 1st).

A disposizione: Tonini A., Franceschelli, Sini, Suzzi, Cassani, Ragazzini, Gurioli, Di Mauro.

Allenatore: Biagi Massimiliano

Arbitro: Nicola Carlini di Cesena

Reti: Salomone (12 st, 36 st)

Note: Espulso Ragazzini al 3’ st per somma di ammonizioni

Ammoniti: Ragazzini, Garavini

Recupero: 0 pt, 8 st