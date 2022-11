Eccellenza, Pozzi confermato allenatore della Del Duca: "Il gruppo è motivato"

“L’ASD Del Duca Grama comunica di aver affidato definitivamente a Enrico Pozzi la guida tecnica della prima squadra, dopo il periodo transitorio seguito all’esonero dell’allenatore. La società ha deciso di dare piena fiducia a Pozzi, che già segue la formazione Juniores, nell’unanime convinzione di proseguire con il progetto tecnico-sportivo avviato dopo il cambio al timone della squadra. Al mister, i migliori auguri perché continui nel suo ottimo lavoro”. Avanti quindi con mister Pozzi. La Del Duca Grama fa una scelta nel segno della continuità e della fiducia, confermando l’allenatore che aveva sostituito Ragazzini all’indomani dell’esonero, nonostante i risultati negativi delle ultime giornate.

“In questa fase – sottolinea il Presidente Gianni Grandu - vogliamo dare fiducia a un allenatore che si è speso tanto in questi anni nella nostra società, in particolare nel settore giovanile, e continuare con il nostro progetto che, a prescindere dalla situazione di classifica, punta a dare spazio ai giovani e farli crescere in questa importante categoria. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, che siamo convinti di raggiungere. Abbiamo piena fiducia e auguriamo buon lavoro a Enrico Pozzi e allo staff tecnico di supporto! Intanto continuiamo il nostro lavoro nel settore giovanile dando tante opportunità di coesione e crescita ai nostri ragazzi”.

Pozzi è cresciuto in una famiglia di giocatori e allenatori, dal papà al fratello e al nipote Nicola. Dopo le giovanili nella Savignanese, ha giocato in Promozione e Prima categoria, prima di intraprendere la carriera di tecnico. Per due anni ha fatto da tutor al nipote, all’epoca minorenne, che ha vestito le maglie del Milan e del Napoli, poi ha fatto esperienza nel settore giovanile della Sammaurese. Successivamente è passato alla Del Duca Grama, sempre impegnato a seguire le squadre giovanili. E nel club biancazzurro, lo scorso ottobre, è stato chiamato a seguire anche la prima squadra, supportato dallo staff tecnico biancazzurro, una scelta provvisoria che ora è diventata definitiva. “Ringrazio la società per la stima e la fiducia che mi hanno dato, nonostante la situazione difficile per la mancanza di risultati – commenta mister Pozzi - Insieme a tutto il gruppo e allo staff tecnico farò di tutto per risollevare le sorti della squadra e raggiungere l’obiettivo salvezza. I ragazzi ci credono e il gruppo è motivato”.