Eccellenza, Russi fermato sull'1-1 dal Tropical Coriano

Pareggio interno per il Russi, che non va oltre l'1-1 contro il Tropical Coriano nella 13esima giornata di campionato. La partita si apre con gli ospiti determinati a mantenere il controllo del gioco mentre il Russi, più attendista, ci prova

in ripartenza. Al tredicesimo, infatti, Saporetti su un ottimo spunto di Crispino si invola verso la porta avversaria, ne scarta due ma dal limite dell’area mette a lato. Il Tropical poi cala, e il Russi con Andreani trova il vantaggio con un tiro stupendo dal limite dell’area che chiude un’azione ben congegnata. La prima frazione si chiude con la squadra di casa in vantaggio. Nella ripresa il protagonista non è il gioco ma il direttore di gara, il quale con una più che dubbia doppia ammonizione a Gualandi, lascia i falchetti con un uomo in meno a difendere il vantaggio. Il “fortino” del Russi tiene ma al 43’ st è Zappi a trovare il pareggio finale. Il prossimo turno vedrà impegnato il Russi in casa della Savignanese, mentre il Tropical Coriano ospiterà la Reno Sant’Alberto.

Tabellino

RUSSI 1

TROPICAL CORIANO 1

RUSSI: Sarini, Gualandi, Crispino (34’ st Manara), Cobrescu (43’st Nicolosi), Bungaja, Gregorio, Andreani (21’ st Marra), Bergamaschi, Calderoni, Santomauro (21’ st Dradi), Saporetti.

A disposizione: Scardovi, Dradi, Giunchi, Nicolosi, Manara, Ferunaj, Maiolani, Bosi, Marra

Allenatore: Rossi Roberto

TROPICAL CORIANO: Bianchini, Moricoli (30’ st Tamagnini), Dominici, Vagnarelli (39’ st Fabbri), Tiraferri, Anastasi, Russo (6’ st Enchisi), Serafini, Nisi, Scarponi, Bartoli (6’ st Zanni).

A disposizione: Nigro, Guidi, Bandieri, Enchisi, Fabbri, Zanni, Dorsi, Tamagnini, Notaro

Allenatore: Scardovi Massimo

Arbitro: Enrico Lelli della sezione di Cesena.

Reti: 33’ pt Andreani, 43’ st Zanni

Note: espulsione Gualandi

Ammoniti: Bergamaschi, Nisi, Gualandi, Scarponi

Recupero: 1’ pt, 6’st