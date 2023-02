Eccellenza, Sanpaimola alle prese col Classe al Buscaroli di Conselice

Con la valigia carica di orgoglio ed entusiasmo dopo il primo successo del 2023 nella tana della Comacchiese, il Sanpaimola ritrova il campo amico in una sfida da sempre complicata, contro il Classe. La squadra di mister Andrea Orecchia dovrà trovare continuità di risultati per restare nelle prime 5 posizioni di classifica, con un ruolo da protagonista, nella giornata in cui ci saranno due big match come Progresso-Russi e Granamica-Medicina Fossatone. Senza Matteo Alessandrini, uscito malconcio a Comacchio e che resterà fuori almeno un mese, con Landini squalificato, mister Orecchia dovrà gestire un gruppo comunque motivato, nonostante i ko incassati a cavallo di inizio anno.

La strada intrapresa a Comacchio è quella che riporta al cammino della prima parte di stagione, con un Federico Bonavita “killer” implacabile all’interno dell’area (per lui 18 reti e primo posto con Salomone nella classifica marcatori) e con una squadra che regge la pressione degli avversari e che li punisce con il cinismo e la cattiveria agonistica proprie delle prime della classe. Classe si presenterà al “Buscaroli” con una posizione in classifica non certamente tranquilla, al limite della zona retrocessione (con solo 3 lunghezze di vantaggio da S.Agostino) e ben al di sotto del gruppo che naviga a metà graduatoria, con un ruolino di marcia che racconta di . Per i ravennati di mister Succi molte fortune sono legate alle reti ed alle prestazioni di bomber Nicolò Fogli (10 gol finora), Andrea Tovaglieri (6) e Filippo Frisari (5). E’ il momento di farsi vedere sugli spalti del “Buscaroli” per far sentire il supporto dei tifosi ad una squadra che sta viaggiando nella stagione più importante della propria storia: fischio d’inizio alle ore 14,30.